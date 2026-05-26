La Bebeshita le responde a Queen Buenrostro y lanza contundente mensaje: “Pasé meses llorando” VIDEO

La rivalidad entre Queen Buenrostro y ‘la Bebeshita’ está lejos de terminar. Justo cuando se creía que las cosas ya se habían calmado entre ellas, la polémica resurge a causa de un encuentro inesperado que tuvieron durante un vuelo a Corea.

Daniela Alexis, nombre real de ‘la Bebeshita’, se “burló” de su examiga, causando que esta última subiera todo un video para, entre otras cosas, reclamarle por su actitud. La exparticipante de ‘Enamorándonos’ no se quedó callada y le mandó un contundente mensaje. Te contamos todos los detalles.

La Bebeshita / Redes sociales/Mezcalent

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¿Por qué ‘la Bebeshita’ y Queen Buenrostro están peleadas?

En su momento, ‘la Bebeshita’ y Queen Buenrostro fueron buenas amigas. Sin embargo, todo cambió por culpa de Brandon Castañeda. Este último, tras dejar a la presentadora, comenzó a tener una relación con Queen, ocasionando una rivalidad entre ellas.

Aunado a todo esto, la también excolaboradora de ‘MasterChef Junior’ señaló que su examiga practicaba la brujería y “recomendó” que fuera con un psicólogo.

El conflicto tomó fuerza recientemente durante un vuelo a Corea, en el que también estuvo presente el equipo de TVNotas. Y es que Daniela Alexis se paró en medio del avión y comenzó a grabar a Queen, quien se encontraba a unos metros de ella y que, al parecer, no se había dado cuenta de su presencia.

También se burló recreando algunas de sus expresiones. Por si esto fuera poco, cuando TVNotas la estaba entrevistando a Queen sobre el susto que vivió en el avión, ‘la Bebeshita’ se puso detrás de ella e hizo caras a sus espaldas.

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¿Qué le respondió ‘la Bebeshita’ a Queen Buenrostro?

Tras lo ocurrido en el vuelo a Corea, Queen Buenrostro subió un video criticando las acciones de ‘la Bebeshita’ e instándola a que tuviera el valor de confrontarla la próxima vez que se encuentren.

“Hasta cierto punto es entendible que cuando uno está en la funa, hay mucha gente que se une; es normal, así es esto, qué le hacemos. Entiendo que hay que aguantarse. ¿Qué les puedo decir yo que he aguantado varias cosas estas últimas semanas? Llegar a este nivel y hacer esto a mis espaldas y ni siquiera tener los hue… de decirlo de frente”, expresó.

Daniela Alexis comentó el clip y señaló que, en múltiples ocasiones, Buenrostro la hizo sufrir mucho, pero que nadie parece “tomarlo en cuenta” por el simple hecho de que no compartió su dolor en internet.

“¿Ella no se sintió mal cuando negó salir con mi novio, ni cuando hacía sus videos de burla ni cuando me atacaba? Ahí no, ¿verdad? Ahí está bien meterse. Yo pasé meses llorando, pero, como no lo subí a redes, ¿no cuentan?” La Bebeshita

De igual forma, subió un video sobre la lealtad entre amigas, algo que fue considerado como una indirecta para Queen: “Yo aquí pensando que soy de las únicas amigas reales que jamás se meterían de mis amigas ni de mis enemigas porque soy mejor persona”, se lee.

Hasta el momento, Buenrostro no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de Daniela. En tanto que las redes sociales ya han tomado bandos; algunos apoyando a Queen y otros a la influencer.

La Bebeshita / Redes sociales/Mezcalent

¿Quiénes son ‘la Bebeshita’ y Queen Buenrostro?

Este es el perfil de ‘la Bebeshita’, exparticipante de Enamorándonos:

Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como ‘la Bebeshita’, es una influencer mexicana.

Actualmente tiene 33 años.

Saltó a la fama al aparecer en el programa ‘Enamorándonos’.

A partir de allí, ha tenido la oportunidad de aparecer en diversos programas y realities como ‘Venga la alegría’, ‘Los 50’ y ‘MasterChef México’.

Tuvo un romance controversial con Brandon Castañeda.

Este es el perfil de Queen Buenrostro:

Queen Buenrostro es una creadora de contenido mexicana.

Tiene 29 años.

Empezó su carrera en internet a los 19 años, al compartir videos sobre viajes y vida diaria.

Se le ha acusado de “meterse” con los novios de sus amigas.

Hace poco, terminó su relación con Suavecito, ex de Kim Shantal.

También ha incursionado en el mundo empresarial al fundar sus propios negocios.

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