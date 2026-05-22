Querido actor publica VIDEO cortándose el dedo meñique tras ser reportado como desaparecido: “Me odio”

El mundo de las redes sociales se vio conmocionado después de que un querido actor compartiera un video cortándose el dedo meñique. Esto causó mucha preocupación entre sus fanáticos, ya que en los últimos meses ha mostrado comportamientos erráticos. Incluso fue reportado como desaparecido en algún momento. Te contamos los detalles.

Celular / Redes sociales

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¿Qué actor publicó un video cortándose el dedo meñique?

Se trata de Jang Dong-joo, un famoso actor de K-Dramas. Hace poco, la celebridad usó su Instagram para compartir un par de historias en las que se le ve cortándose el dedo meñique en la cocina de su casa.

La explicación que dio fue que estaba harto de no poder cumplir sus promesas. Según él, esto era una forma de castigo por haberles fallado a las personas que quiere.

“Córtate un dedo meñique inocente. Una promesa que no me he guardado para mí miles de veces. Muchas promesas que no pudo cumplir para familiares, amigos, conocidos y colegas. La última promesa que no cumplí con mi padre y mi dedo meñique. Este dedo meñique, que ha hecho innumerables promesas que no he podido cumplir”, expresó.

Jang dijo “odiar” su dedo y estar completamente “satisfecho” de haberse deshecho de él. También hizo una extraña reflexión sobre mantener “la mente en alto”.

“Te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio, te odio. Y quedé satisfecho. Mantengamos nuestras mentes en alto; esta es nuestra última oportunidad. Ya no hay lugar para bajar”, indicó.

El material alarmó a sus fanáticos, quienes le han sugerido que busque ayuda profesional. Esta no es la primera vez que se comporta de manera extraña. Hace algunos meses, su agencia reportó que estaba desaparecido. Si bien pudieron encontrarlo sano y salvo, muchos creen que esto fue una señal de que algo le está pasando.

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¿Qué dijo el actor Jang Dong-joo tras compartir un video de cómo se cortó el dedo?

Tras los hechos, Jang Dong-joo reapareció y ofreció una disculpa pública por sus acciones. Aclaró que, en ningún momento, quiso incentivar a sus fans a dañar sus cuerpos y que sus acciones fueron una simple decisión personal.

“Lamento sinceramente haber publicado un video en el que maltrato mi propio cuerpo. No tenía la intención de amenazar a nadie ni insinuar una elección extrema”, manifestó.

También mencionó que está bajo tratamiento y su familia lo está apoyando para que pueda recuperarse. Sus seguidoras le desearon todo lo mejor en esta etapa de su vida.

Jang Dong-joo / Redes sociales

¿Quién es Jang Dong-joo, el actor que compartió un video de cómo se cortó el dedo?

Jang Dong-joo es un actor de origen surcoreano que nació en octubre de 1994. Comenzó su carrera actoral en 2017, al participar en el K-Drama ‘School 2017’. A partir de allí, se le ha visto en otras producciones como:

Criminal minds

The curling team

Class of lies

Let me be your knight

Gatillo

Humana por accidente

En 2025, denunció haber sido víctima de un hackeo y extorsión. En ese mismo año, confesó tener graves problemas económicos y se retiraría de la actuación.

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