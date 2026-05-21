La Bebeshita se ofrece a pagar un psicólogo para Queen Buenrostro, afirma que “se ve fea”, ¿nueva pelea?
La Bebeshita hizo fuertes declaraciones sobre la polémica que rodea a Queen Buenrostro tras su ruptura con Suavecito. ¿Quiere ser su amiga? Te contamos los detalles.
Queen Buenrostro y su expareja, Suavecito, están en medio de la polémica tras terminar su relación. Ante todo lo que está circulando en redes sobre la influencer, ‘la Bebeshita’ fue cuestionada al respecto y, sin filtros, arremetió contra Buenrostro. ¿Qué dijo? Aquí te lo contamos.
¿Por qué Queen Buenrostro está en medio de la polémica con Suavecito?
Queen Buenrostro y Suavecito se han vuelto dos de las figuras del internet más polémicas tras su participación en La mansión VIP y su ruptura. Los creadores de contenido decidieron terminar su relación después de que Suavecito intercambiara algunas muestras de interés con Kim Shantal, su ex, dentro del reality.
Cabe recordar que, aunque Queen Buenrostro y Suavecito llegaron juntos a La mansión VIP, la influencer salió primero, y días después ingresó Kim Shantal, lo que dio un giro inesperado en su relación sentimental. Sin embargo, aunque tras la finalización del reality se aseguró que habían terminado, usuarios aseguran que Buenrostro sigue buscando a su ex.
Debido a que en redes se hizo viral que la influencer sigue buscando una reconciliación con Suavecito, ‘la Bebeshita’, quien también ha protagonizado algunas polémicas con la creadora de contenido, fue cuestionada al respecto.
¿Qué dijo ‘la Bebeshita’ sobre Queen Buenrostro y por qué la mandó al psicólogo?
En un reciente encuentro con la prensa, ‘la Bebeshita’ aseguró que Queen Buenrostro es una mujer “muy mentirosa”, y aunque en algunas ocasiones ha considerado hablar con ella como una “amiga”, no piensa hacerlo por lo ocurrido en el pasado.
Sin embargo, resaltó que está dispuesta a pagarle ayuda profesional. “Es muy mentirosa; yo, la verdad, siento que debería ir al psicólogo urgentemente, urgente con urgencia, que yo se lo pago”, expresó con su característico estilo.
Y agregó: “A veces me siento tan mal, me dan ganas de hablarle, pero luego recuerdo que me bajó a mi (novio), entonces se me pasa. Yo soy superbuena amiga de que dijo: ‘Amiga, no puedes estar mintiendo así’. ¿Qué nadie te dice? Te ves fea”.
¿Qué pasó entre la ‘Bebeshita’ y Queen Buenrostro en el pasado?
La Bebeshita asegura que Queen Buenrostro le bajó a Brandon Castañeda, debido a que sostuvieron una relación por varios meses que terminó en una denuncia pública de Buenrostro por violencia física.
Pese a que las acusaciones fueron muy mediáticas, actualmente cada uno se encuentra en contextos diferentes, pero recientemente ‘la Bebeshita’ reveló que supuestamente Queen Buenrostro habría hecho uso de “maniobras esotéricas” para mantener el amor con Castañeda, lo que avivó la atención en la creadora de contenido.
