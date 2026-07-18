Bobby Pulido revela incómoda experiencia con Ninel Conde en telenovela: “No fue la más linda compañera”

Tras la participación de Ninel Conde en La casa de los famosos México, Bobby Pulido recordó la ocasión en la que compartió créditos con la actriz en una telenovela y reveló que la experiencia no fue precisamente la mejor.

El cantante aseguró que no guarda los mejores recuerdos de la intérprete del ‘Bombón asesino’ durante aquella etapa e incluso confesó que llegó a sentirse “traumado” por la presión que vivió en las grabaciones. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

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Bobby Pulido / Redes sociales

¿En qué telenovela participaron juntos Bobby Pulido y Ninel Conde?

En 2008 se estrenó la telenovela Fuego en la sangre, una producción de Televisa protagonizada por Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, Pablo Montero y Ninel Conde.

Aunque Bobby Pulido no formó parte del elenco principal, tuvo una participación especial al interpretar al amante de Rosario Montes, personaje encarnado por la llamada ‘Bombón asesino’.

Fue durante las grabaciones de sus escenas cuando ambos coincidieron por primera vez. Sin embargo, lejos de guardar un buen recuerdo de aquella experiencia, el cantante aseguró que trabajar con Ninel Conde no fue nada sencillo. ¿Qué fue lo que ocurrió?

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Bobby Pulido en Fuego en la sangre / Captura de pantalla

¿Cómo fue la experiencia de Bobby Pulido con Ninel Conde?

En entrevista para El minuto que cambió mi destino, Bobby Pulido recordó su breve incursión en la actuación con la telenovela Fuego en la sangre, una experiencia que calificó como “traumática”.

El cantante explicó que nunca antes había actuado y que no contaba con preparación, por lo que le costaba trabajo sacar adelante las escenas. Además, reconoció que en ese entonces tampoco tenía un buen dominio del español, lo que complicó aún más su desempeño frente a las cámaras.

Sobre su convivencia con Ninel Conde, el intérprete de Desvelado aseguró que “no fue la compañera más linda”, pues, según su versión, la actriz llegó a mostrarse impaciente y frustrada por su falta de experiencia como actor y las constantes repeticiones que requerían las escenas.

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Bobby Pulido bromeó sobre la voz de Ninel Conde: “Necesita autotune”

A modo de broma y en relación con su experiencia en Fuego en la sangre, Bobby Pulido comentó que Ninel Conde necesita del autotune para cantar. El intérprete explicó, que así como él requería preparación y herramientas para actuar correctamente, la también cantante necesitaría esa ayuda para desempeñarse en el ámbito musical.

Tiempo después, estas declaraciones se viralizaron en redes sociales, por lo que Bobby Pulido fue cuestionado sobre sus comentarios.

No obstante, aclaró que todo se trató de un comentario sarcástico, sin intención de ofender a la actriz y cantante. Incluso aseguró que mantienen una relación cordial y que, cuando llegan a coincidir, se saludan con normalidad.

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“Lo dije en broma. cuando lo escriben y no ven el video piensan que fue agresivo, pero no fue así.” Bobby Pulido