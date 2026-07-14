Juan Osorio tiene lista negra y revela con qué famosos NO volvería a trabajar ¿vetados de por vida?

La trayectoria de Juan Osorio en la televisión mexicana le ha permitido trabajar con algunas de las figuras más importantes del espectáculo. Sin embargo, no todas las experiencias han sido positivas y recientemente el productor habló sin filtros sobre aquellos artistas con los que preferiría no volver a coincidir profesionalmente.

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¿Qué famoso dejó de contar con la confianza de Juan Osorio?

Durante una entrevista en Exa FM con Paul Stanley, el también conductor lanzó una pregunta que pocos famosos suelen responder sin filtros: ¿con qué actor o actriz no volvería a trabajar? Al escucharla, Juan Osorio soltó una carcajada, mientras Paul incluso bromeó con cambiar de tema para evitar problemas.

Sin embargo, el productor dejó claro que no tenía inconveniente en responder. Lejos de esquivar la pregunta, comenzó a hablar de dos personas con las que tuvo experiencias laborales complicadas: un reconocido actor y una famosa actriz. Osorio explicó que sus razones no tienen que ver con conflictos personales, sino con situaciones profesionales que le hicieron perder la confianza en ellos.

“El actor se llama Pablo Montero. Estoy muy lastimado. Me falló, confié en él. Tú no puedes dejar responsable una serie el último día, en el final, dejar colgada una producción porque te gane el vicio o la parranda. No puedes. Eso es una falta de profesionalismo.” Juan Osorio

Incluso aseguró que su falla, hirió sus sentimientos: “Me dolió mucho porque yo luché mucho para que él fuera el protagonista. Entonces me lastimó como ser humano.”

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Cortesía de la entrevistada/Redes sociales

¿Qué otra actriz mencionó Juan Osorio entre las figuras con las que no colaboraría?

Además de referirse a este conocido cantante, Juan Osorio también mencionó a Julieta Rosen cuando fue cuestionado sobre las personas con las que preferiría no volver a compartir un proyecto laboral.

“Y la actriz tiene muchos años. Yo creo que ya ni se dedica a esto, creo que está retirada. Se llama Julieta Rosen. Ella protagonizó una novela conmigo y me hizo sufrir mucho durante la producción. Me hizo pasar muchos corajes.”

A diferencia del primer caso, el productor evitó profundizar en los motivos detrás de esa decisión. No ofreció detalles específicos ni relató situaciones concretas.

“Ya no voy a decir con quién se relacionó, porque el protagonista ya falleció y no está bien hablar de una persona que murió. Pero ella se relacionó con él y entre los dos hicieron un equipo que me hizo sufrir durante toda la producción. Estuvo muy fuerte.” Juan Osorio

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¿Quién es Julieta Rosen?

Julieta Rosen es una actriz mexicana nacida el 8 de noviembre de 1962 en la Ciudad de México. Gracias a su talento y trayectoria, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de las telenovelas durante las décadas de 1980 y 1990.

A lo largo de su carrera participó en exitosas producciones como:

Senda de gloria

Encadenados

Madres egoístas

Infierno en el paraíso

Cuando me enamoro

La actriz también incursionó en el cine internacional con La máscara del Zorro (1998), donde compartió créditos con Antonio Banderas, Anthony Hopkins y Catherine Zeta-Jones. En los últimos años ha mantenido un perfil más discreto, alejada de los reflectores y de la televisión.