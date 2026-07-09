Actriz de Gata Salvaje a punto de ser internada por problemas con la bebida; esto se sabe: “Maltrata a tus seres amados”

Una famosa actriz de telenovelas, elenco en producciones como Gata salvaje, estuvo al borde de ser internada por problemas con el alcohol, luego de que su familia comenzara a preocuparse, pues tenían miedo de que lo perdiera todo. ¿Quién es?

Una actriz de telenovelas casi internada por alcoholismo / Canva

¿Quién es la actriz de Gata Salvaje que tuvo problemas con el alcoholismo?

La actriz venezolana Liliana Rodríguez compartió recientemente en el programa ¡Siéntese quien pueda! reveló que tuvo una dura batalla contra el alcoholismo.

Rodríguez, conocida por su paso en exitosas producciones como Gata salvaje y Tierra de pasiones, aseguró que hubo una etapa de negación, pues no creía que tuviera un problema con la bebida:

Toma mucho valor y coraje admitir que tienes un problema de alcohol o que pudieras tener un problema sin control de alcohol. Liliana Rodríguez

Durante su relato, la actriz se veía conmovida, mencionando también que hay otras personas en el medio que han sufrido este problema, pero rechazan “tenerlo”.

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Liliana Rodríguez sufrió problemas de alcoholismo / Redes sociales

¿Cuándo aceptó Liliana Rodríguez que tenía problemas de alcoholismo?

Liliana Rodríguez (quien fuera señalada por presuntamente ganar dinero de una iglesia), asegurando que el monstruo (del alcoholismo) se va formando en casa, algo que en un principio no veía o tenía claro:

El monstruo se va formando en casa y maltrata a tus seres amados y a tu familia y les faltas el respeto. Lo digo porque yo también me vi al borde del precipicio, donde estuvieron también a punto de reclutarme porque yo seguía mentida en que yo lo puedo controlar. Liliana Rodríguez

El momento cumbre de este problema llegó cuando su familia le puso un ultimátum, ya que se dieron cuenta que la caída por el alcohol podría ser aún mayor:

A la final me vi en el fondo del pozo y mi familia me dijo: ‘o te internas o vamos a ver qué hacemos porque lo vas a perder todo’. Liliana Rodríguez

Según su testimonio, lo más importante es aceptar el problema, para poder así atacarlo y volver a “enderezar el camino”. Actualmente la intérprete ya dejó atrás esa oscura etapa.

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¿Quién es Liliana Rodríguez y qué telenovelas ha hecho?

Liliana Rodríguez, exparticipante de La casa de los famosos, es hija de dos grandes íconos de la cultura venezolana: la cantante y actriz Lila Morillo y el legendario cantante José Luis Rodríguez “el Puma”.

Su debut como actriz llegó en 1989 con la telenovela Maribel, donde compartió pantalla con su madre Lila Morillo y su hermana Lilibeth.

Aquí otras telenovelas en las que participó a lo largo de su trayectoria:



Mundo de fieras,

Sal y pimienta,

Gata salvaje,

Macarena,

Morelia,

Enséñame a querer,

Las dos caras de Ana ,

, Mi ex me tiene ganas,

11-11: En mi cuadra nada cuadra y,

y, Cosita linda.

Además, Liliana Rodríguez ha tenido varios problemas con su padre (el “Puma” Rodríguez), por lo que han mantenido una lejanía desde hace más de 30 años.

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