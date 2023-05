Nicole Chávez protagoniza encontronazo con Liliana Rodríguez y la tacha de “hipócrita”

Mientras que Nicole Chávez tachó de “incongruente” a Liliana Rodríguez, ella le recalcó a la joven que solo es conocida por las “palancas” de su padre.

Si bien Nicole Chávez y Liliana Rodríguez han estado en una guerra de dimes y diretes desde su participación en ‘La Casa de los Famosos 3’, las cosas se salieron de control en la más reciente gala del reality y ambas celebridades se dijeron sus verdades en la cara.

Todo comenzó cuando la hija de Julio César Chávez le pidió a Rodríguez que dejara de ser “incongruente”, asegurando que no es capaz de decirle lo que realmente piensa de ella de frente.

“Más incongruencia son los gritos de la tía Liliana en corte, porque ha hablado tanto de mí en todos lados, de mi familia, de mis papás, pero, cuando me ve, no me dice nada, pero, en corte, grita y festeja. A mi gusto y a mi parecer, perro que ladra, no muerde”, externó la joven.

Por supuesto, sus palabras calentaron los ánimos y la hija de José ‘El Puma’ Rodríguez recalcó que no se iba a enfrascar en la polémica, pues ella no suele “pelear con moscas”, recordando la polémica participación que tuvo la influencer en el reality.

Liliana Rodríguez sostuvo que la presencia de Nicole Chávez en el show fue sumamente tóxica y “demoniaca”. / Facebook: Liliana Rodríguez

“Tu presencia fue tóxica, perturbadora, conflictiva, demoniaca, pesada y difícil de llevar. No solamente me di cuenta yo, se dio cuenta todo el público”, apuntó.

Como contraataque, Chávez sostuvo que, al menos, logró destacar por algo, a diferencia de ella, que, a su considerar, su estancia pasó desapercibida por los fans: “La tuya fue nula. No hiciste nada dentro de la casa”, dijo.

Ante esto, Liliana recalcó que ella había entrado al show por “palancas”, haciendo enfurecer a la excompetidora, quien le respondió que su padre sí la apoyaba y le abría las puertas del medio artístico.

Nicole Chávez no tuvo problemas en reconocer que está “palanqueada” por su familia, señalando que ella sí tiene un padre que la apoya. / Facebook: Nicole Chávez

“Claro porque yo sí tengo un padre que me apoya, me respeta y me abre las puertas, por eso, reina, yo sí tengo a un padre que me abre las puertas y me apoya”, indicó.

Las famosas continuaron despotricando una de la otra hasta el punto en que los presentadores tuvieron que intervenir para que las cosas no subieran aún más de nivel: “Liliana, Nicky, ya. Tengo que continuar”, expresó uno de los conductores.

Nicole Chávez aviva la polémica con Liliana Rodríguez

Tras el encontronazo en ‘LCDLF3’, Nicole Chávez realizó un en vivo en redes sociales donde mostraba a su madre “acusando” a Liliana Rodríguez con su padre, Julio César Chávez.

“Oye pá, es que esa señora empezó con su risa diabólica, que tú la escuchaste en la gala, me empezó a decir que yo era una mosca, que era una diabólica, que todo lo que yo había hecho en mi vida era por palancas”, externó.

De igual forma, dijo que estaba orgullosa de la forma en la que confrontó las cosas y hasta presumió que la producción del programa la “felicitó” por la polémica.

Tuve flashbacks de cuando Kiko acusaba a Don Ramón con su mamá. A todo ésto, Nicole confirma que la productora la felicitó con un high five al terminar la discusión... #LCDLF3 pic.twitter.com/yb2BzSTXDM — Teddy (@teddybear87k) April 22, 2023

Respuesta de Liliana Rodríguez

Aunque Liliana Rodríguez no dio una respuesta directa, compartió el comentario de una usuaria que afirmaba que la joven había sido “la peor participante” en las tres temporadas del proyecto.

“La peor participante #LCDLF en sus 3 temporadas #LCDLF3. Este momento con @HuracanMorillo lo que demostró #nicolchavez es que Nicole es una naca ordinaria. Sí, capaz Lili no tiene un padre que la apoya, pero es una mujer de valores familiares, cosa de la que carece Nicole”, manifestó el internauta.