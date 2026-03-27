¿El Mimoso sufrió alcoholismo y depresión por acusaciones de violencia? Revela cómo casi destruyen su carrera

José Antonio López, conocido artísticamente como el Mimoso, decidió abrir su corazón y hablar del duro proceso personal y profesional que atravesó luego de ser acusado públicamente de violencia intrafamiliar. Aunque actualmente ya se encuentra divorciado, el proceso legal sigue abierto y, según el cantante, las consecuencias emocionales fueron devastadoras.

El intérprete de regional mexicano revela que este episodio no solo sacudió su vida privada, sino que lo llevó a caer en una profunda depresión y alcoholismo que se extendió durante tres años, una etapa que admite, casi termina con su carrera artística.

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El Mimoso / Facebook: El Mimoso

¿Por qué el Mimoso cayó en el alcoholismo y la depresión tras las acusaciones de violencia?

El nombre de el Mimoso se vio envuelto en la polémica en 2023, cuando su entonces esposa lo acusó de violencia física, emocional y psicológica, llevándolo incluso a tribunales. Desde ese momento, la imagen pública del cantante sufrió un golpe severo, mientras él optó por el silencio.

En entrevista para De primera mano, se explicó el contexto que lo llevó a tocar fondo, asegurando que las consecuencias no solo fueron mediáticas, sino profundamente personales.

“Puedo haber destruido carreras. Pues sí, como a mí también me querían destruir mi carrera. Sí, me explico. No se vale. A mí me costó muchísimo. A mí me costó eh meterme en el alcohol. A mí me costó depresión. A mí me costó llanto”.

El cantante confesó que el señalamiento público, la presión social y la falta de confianza en que su versión fuera escuchada fueron detonantes clave para una espiral de tristeza y dependencia.

“3 años me costó. Ya no confío, ya no fácilmente abro mi corazón, ya no fácilmente soy la persona esa persona que pues se dejaba llevar por el impulso”. El Mimoso

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¿Qué similitudes hay entre el caso de el Mimoso y el de Rafa González tras acusaciones de violencia?

Durante la charla, el cantante comparó su experiencia con la polémica que recientemente enfrentó Rafael González, vocalista de la banda Los recoditos, quien también fue acusado públicamente de violencia intrafamiliar.

La conversación tomó fuerza cuando, días después de las acusaciones contra Rafa González, comenzaron a circular videos donde su expareja aparecía aparentemente autolesionándose, lo que generó un giro en la percepción pública del caso. el Mimoso explicó que vivió una situación muy similar, pero que en su momento decidió guardar silencio por respeto y caballerosidad, aun cuando eso significó pagar un precio altísimo.

“Yo dejé que la gente hablara, inclusive los medios me atacaron. Yo dije: ‘Está bien, no pasa nada. Yo sé cuál es la verdad’”. El Mimoso

El cantante reflexionó sobre lo peligroso que puede ser juzgar una situación escuchando solo una versión, especialmente cuando se trata de denuncias tan delicadas.

“Por eso a veces no es bueno opinar sobre una sola versión… hay que ver la otra parte”. El Mimoso

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¿Cómo afectaron las acusaciones a la carrera y la vida personal de el Mimoso?

Más allá del escándalo mediático, el Mimoso reveló que el golpe más duro fue sentirse solo y abandonado por su entorno, incluso por personas que consideraba sus amigos.

“Sin amigos te quedas de verdad, porque nadie quiere meterse en un problema”.

El cantante confesó que, en los momentos más críticos, nadie se acercó a brindarle apoyo, lo que intensificó su sensación de aislamiento.

“Yo pensaba que mis amigos estaban conmigo y en los momentos que yo los necesité, nadie se acercó”. El Mimoso

A nivel profesional, la incertidumbre fue constante. El miedo de perder contratos, público y credibilidad lo acompañó durante meses, afectando su estabilidad emocional.

A pesar de ello, el Mimoso fue enfático en dejar clara su postura respecto a la violencia contra las mujeres.

“Yo jamás le levantaría la mano a una mujer”. El Mimoso

El Mimoso habla de su adicción al alcohol / IG

¿En qué situación legal se encuentra actualmente el Mimoso y cómo cerró ese ciclo?

Actualmente, el Mimoso ya está divorciado, aunque el proceso jurídico relacionado con la acusación de violencia aún no se resuelve por completo. Sin embargo, el cantante asegura que, en el plano personal, ha logrado avanzar.