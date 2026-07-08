Gaby Spanic impacta con FOTOS junto a su hijo tras ser madre soltera; ¡Ya tiene 18 años!

Luego de que Gaby Spanic solicitara ayuda para Venezuela entre lágrimas, la protagonista de ‘La usurpadora’ anunció que está de manteles largos con motivo del cumpleaños número 18 de su hijo, a quien le dedicó un emotivo mensaje tras ser madre soltera.

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Gaby Spanic celebra el cumpleaños de su único hijo. / Toño Cruz

¿Qué dijo Gaby Spanic sobre ser madre soltera en pleno cumpleaños de su hijo?

A través de su cuenta de Instagram, Gaby Spanic, quien recientemente impactó con cambio físico, dedicó un emotivo mensaje a su hijo acompañado de una serie de fotografías juntos. Además de resaltar el cariño que siente por el joven, reflexionó sobre los desafíos que enfrentó al ser mamá soltera.

“Ser madre soltera no siempre fue un camino fácil. Hubo noches de cansancio, lágrimas, incertidumbre y mucho trabajo. Pero también hubo una certeza que nunca me abandonó”, reflexionó, posteriormente, envió un mensaje para todas las mujeres que viven la maternidad sola:

“A todas las madres solteras que hoy luchan por sus hijos, quiero decirles algo desde el corazón: no están solas. Cada sacrificio, cada oración y cada abrazo sembrado con amor dará fruto”. Gaby Spanic

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Gaby Spanic reflexiona sobre ser mamá soltera. / Facebook: Gaby Spanic

¿Cuáles son las fotos inéditas que Gaby Spanic compartió junto a su hijo?

Además de su reflexión sobre ser madre soltera, Gaby Spanic felicitó a su hijo Gabriel de Jesús con un breve clip en el que se observan diversas fotos del joven a lo largo de su vida.

Asimismo, reflexionó sobre lo rápido que ha pasado el tiempo desde que le dio la bienvenida a su único hijo en 2007: “Hoy ya eres un joven de bien, noble, inteligente, amoroso y con valores. No puedo sentir más orgullo de la persona en la que te has convertido”, expresó.

"¡Feliz cumpleaños, hijo mío! Gracias por hacerme el inmenso honor de ser tu mamá. Eres mi mayor orgullo, mi alegría y una de las pruebas más hermosas del amor de Dios en mi vida”. Gaby Spanic

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¿Quién es el papá del único hijo de Gaby Spanic?

Gaby Spanic, actriz de origen venezolano, se convirtió en mamá en 2007, fruto de su relación con el ingeniero civil Neil Pérez. Aunque la actriz llevó su maternidad sola, confesó en una entrevista en 2019 que su hijo siempre tuvo presente la figura paterna.

“Mi hijo no ha conocido a su padre, pero sí tiene una figura masculina bien arraigada que es su abuelo. Obviamente la figura paterna es insustituible, igual como de la madre”, reflexionó con la prensa la intérprete de “Emperatriz”.

En ese mismo encuentro con reporteros, Gaby Spanic aseguró que su hijo había sido fruto del amor y mandó un contundente mensaje sin dar más detalles sobre su expareja: “Mi hijo sí fue producto del amor, mi hijo fue deseado, pero no sé, a veces hay hombres acomplejados o que le creen más a otra persona que a ti”, concluyó.

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