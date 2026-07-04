Actriz mexicana de telenovelas es hija de un futbolista mexicano que ha jugado dos mundiales: ¿Quién es?

Una reconocida actriz de telenovelas, conocida por su participación en Sexo, pudor y lágrimas 2, muy pocos saben pero es hija de un exfutbolista mexicano que estuvo presente como jugador en dos mundiales. ¿De quién se trata?

Actriz de telenovelas es hija de un futbolista mundialista / Pixabay

¿Quién es la actriz mexicana que es hija de un futbolista mexicano?

Ana Sofía Gatica se ha convertido en una actriz recurrente de series y telenovelas, pero pocos conocen que proviene de una familia repleta de figuras del espectáculo y el deporte, encabezada por el exgoleador Carlos Hermosillo.

Su padre es nada menos que uno de los máximos goleadores en la historia del futbol mexicano y un referente de la Selección Mexicana, un detalle que ha pasado desapercibido para gran parte de la audiencia.

Actualmente ella forma parte de la telenovela El renacer de luna, misma que la ha llevado a un siguiente nivel, pues da vida a dos diferentes personajes.

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Carlos Hermosillo, exfutbolista y padre de Ana Sofía Gatica / Redes sociales

¿Ana Sofía Gatica ha pensado dejar la actuación por el futbol?

En un reciente encuentro con TVNotas, Ana Sofía Gatica habló sobre su amor por el futbol, algo que directamente se debe a la herencia de su padre y el amor al deporte:

Amo el deporte, pero mi camino es 100% al arte. (Jugar futbol) Lo amo, jugarlo. Me encanta jugar futbol. Ana Sofía Gatica

La actriz aseguró que en algún momento sí quiso dedicarse a un deporte, el basquetbol, pero la razón para no continuar era que se trataba de un momento en el que lo femenil aún no estaba muy aceptado.

De todos modos, Ana Sofía dijo que “ su vena artística predomina ”, por lo que decidió seguir el camino de la actuación por encima del deporte.

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¿Cuáles son las telenovelas de Ana Sofía Gatica?

Antes de incorporarse a su actual proyecto, El renacer de Luna, Ana Sofía Gatica ya había participado en diversas producciones en las que resaltó, aquí algunas de ellas:



Control Z,

Pecados inconfesables,

Celda 211,

Silvia Pinal... frente a ti,

El hijo de su padre ,

, La liberación y

y Cóyotl.

Además, es hermana del actor Carlos Gatica y sobrina del actor Luis Gatica, por lo que creció rodeada de un ambiente artístico.

Carlos Hermosillo, padre de Ana Sofía, llegó a tener un romance con Laura Flores, noticia que nuevamente reavivó la polémica debido a la ruptura de la actriz y Eduardo Salazar hace algunos meses.

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