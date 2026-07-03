Esposa de Santi Giménez presumió candente FOTO del futbolista; ¿en traje de Adán?: “Un regalito”

Luego de que un influencer sorprendiera a la Selección Mexicana con un lujoso regalo, la esposa de Santi Giménez compartió hace tiempo una candente foto del futbolista en pleno Mundial 2026, la cual ya está desatando suspiros. ¿Ya la viste?

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Reviven candente foto de Santi Giménez / Instagram

¿Quién es la esposa de Santi Giménez, delantero de la Selección Mexicana?

Fue en mayo de 2024 cuando se dio a conocer que Santiago Giménez, actual delantero de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, había contraído matrimonio con Fernanda Serrano, convirtiéndose en una de las parejas más jóvenes del fútbol mexicano.

María Fernanda Serrano Coto, conocida como Fernanda Serrano, nació el 8 de noviembre de 1997 en la Ciudad de México; aunque adquirió mayor notoriedad al casarse con Santi Giménez, desde antes ya contaba con una sólida comunidad en redes.

Su historia con el futbolista se remonta a 2020, en plena pandemia; en ese entonces, Giménez seguía a la creadora de contenido en redes y un día respondió a una de sus historias, lo que abrió conversación. Después de semanas hablando, decidieron verse y tiempo después formalizaron.

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Santi Giménez y su esposa. / Redes sociales

¿Cuál es la foto de Santi Giménez que sorprendió en pleno Mundial 2026?

Ahora que Santi Giménez es parte del Mundial 2026, la curiosidad por saber sobre su vida fuera de la cancha no ha parado. A pocas horas del encuentro de México vs. Inglaterra, fans revivieron una foto en la que el futbolista muestra, ¿de más?

A través de su cuenta personal, Fernanda Serrano dio a conocer una imagen en la que se observa por completo el cuerpo del futbolista del AC Milan sin ropa, pero de espaldas; sin embargo, fue suficiente para que lo describiera como “un regalito”.

Ante la euforia que ha despertado su participación en el evento deportivo, algunas de sus fans ya se están haciendo presentes en el post con comentarios que resaltan su emoción por conocer más de lo que se ve en la cancha.

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¿Quién es Santi Giménez, futbolista que desata suspiros en el Mundial 2026?

Santiago Tomás Giménez , conocido como Santi Giménez y apodado ‘el Bebote’ , es uno de los futbolistas mexicanos más destacados del Mundial 2026.

, conocido como Santi Giménez y apodado , es uno de los futbolistas mexicanos más destacados del Actualmente, juega para el A. C. Milan de la Serie A de Italia, pero su debut ocurrió en el club deportivo Cruz Azul , donde fue campeón de liga en 2021. Posteriormente, dio un salto a Europa con el Feyenoord (Países Bajos) , donde fue campeón en 2023.

de la Serie A de Italia, pero su debut ocurrió en el club deportivo , donde fue campeón de liga en 2021. Posteriormente, dio un salto a Europa con el , donde fue campeón en 2023. Aunque nació en Buenos Aires, Argentina , se naturalizó mexicano desde muy joven tras la mudanza de su padre, el también exfutbolista Christian ‘Chaco’ Giménez.

, se naturalizó mexicano desde muy joven tras la mudanza de su padre, el también exfutbolista Además de ser parte del Mundial 2026, ha disputado otros torneos junto a la Selección Mexicana, como la Copa América.

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