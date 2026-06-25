Lyn May enciende las redes con FOTOS para el Mundial 2026; lanza polémico mensaje: “Ellos sí saben...”

Semanas después de que Lyn May puso los ojos en Emiliano Aguilar, la vedette mexicana sorprendió con candentes fotos y una inesperada petición en medio del Mundial 2026; aunque no es la primera vez que lo hace, anteriormente también envió un mensaje sobre Memo Ochoa.

Te recomendamos: Lyn May da detalles de su romance con Andrés García y revela cómo era en privado, ¡secretos de alcoba!

Lyn May sorprende con fotos mundialistas. / Mezcalent

¿Cómo ha sido el apoyo de Lyn May a la selección mexicana en el Mundial 2026?

Desde que comenzó el Mundial 2026, Lyn May, quien ha sorprendido con su elasticidad en ‘Perfume de gardenia’, ha deleitado a sus seguidores de Instagram con una serie de fotos acompañadas de inesperados mensajes

Hace una semana, dio a conocer a sus casi medio millón de seguidores diversas imágenes en las que posa con la playera de la Selección México; sin embargo, lo que más generó comentarios fue el texto con el que las acompañó: “Soy como Memo Ochoa, porque las paro todas. ¡Hoy gana la selección mexicana!”

De inmediato, las reacciones entre sus fans no se hicieron esperar, comentarios como: “No puedes ser más icónica”, “Eres una profeta, Lyn” y “Pensé que era Belinda” son algunos de los que se pueden leer en la publicación.

Lee: David Faitelson se sincera y critica el homenaje a Memo Ochoa en el partido México vs. Chequia: “De risa”

Lyn May apoya a la Selección Mexicana en redes. / IG: @lyn_may_

¿Cuáles son las fotos con las que Lyn May encendió las redes en pleno Mundial 2026?

Tras el inesperado mensaje en el que mencionó a Memo Ochoa, quien apareció en el Instagram de Fátima Bosch, la vedette mexicana volvió a encender las redes con nuevas fotos con motivo del Mundial 2026.

En esta ocasión, la actriz de clásicos como “Burlesque” y “Las braceras” compartió una serie de fotos en las que luce una ombliguera de la Selección Mexicana junto a un diminuto short que deja al descubierto su ropa interior.

Además de las candentes fotos, Lyn May escribió un inesperado mensaje en el que combinó la euforia que caracteriza al mundial y el nerviosismo previo al encuentro de México vs. Chequia: “Todo listo para ganar el partido de hoy. ¡Mándenme a Julián Quiñones y a Luis Romo porque ellos sí saben meterla!”.

Una vez más, las reacciones no se hicieron esperar: “Eres madre, Lyn”, “Tallada por los dioses”, “Loba la descripción, neta” y "¿Qué son esas figuritas”, son algunos de los comentarios que aparecen en su publicación.

Lee: Lyn May suelta tremendo consejo para la eterna juventud, sin filtros: “Come bien y deja de...”

¿Cuántos años tiene Lyn May y qué le pasó en su cara?

Actualmente, Lyn May tiene 73 años y sigue impactando con sus publicaciones debido a la creatividad que muestra en redes; sin embargo, un aspecto que siempre ha llamado la atención en su rostro.

De acuerdo con la propia actriz, cuando era joven fue convencida por una mujer para someterse a un tratamiento facial, el cual terminó por afectar su apariencia. De acuerdo con May, le inyectaron aceite de bebé en el rostro haciéndole creer que era colágeno.

Con el paso del tiempo, su rostro se vio afectado con severas deformaciones, lo que afectó su salud física y emocional; incluso confesó que llegó a sufrir depresión y estuvo a punto de tomar una mala decisión con su vida.

No te pierdas: Tongolele y 4 vedettes que brillaron en el escenario, desde Olga Breeskin a Lyn May