Lyn May sorprende con su elasticidad en “Perfume de gardenia” y desata reacciones en redes: ¿Cuál es su edad?

La vedette Lyn May volvió a colocarse en el centro de la conversación en redes sociales tras compartir imágenes de su participación en la obra Perfume de gardenia, donde actualmente forma parte del elenco. La también actriz mostró una serie de movimientos de baile que destacaron por su elasticidad, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

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La vedette Lyn May dio a conocer su secreto de la eterna juventud / Instagram

¿Qué se sabe de la participación de Lyn May en “Perfume de gardenia”?

La obra Perfume de gardenia es uno de los proyectos teatrales en los que actualmente participa Lyn May. En este montaje, la vedette forma parte de un elenco que retoma elementos del espectáculo musical y el cabaret, géneros con los que ha estado vinculada desde el inicio de su carrera.

Durante sus presentaciones, la artista ejecuta coreografías que incluyen movimientos de alta exigencia física. Las imágenes difundidas recientemente corresponden a uno de estos números, donde su elasticidad fue uno de los aspectos más comentados por el público.

El vestuario utilizado por la vedette, compuesto por un conjunto verde con aplicaciones brillantes y un tocado de plumas, forma parte de la estética del espectáculo. Este tipo de caracterización es habitual dentro del estilo visual de la obra, que busca recrear el ambiente del teatro de revista.

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Lyn May habló sobre sus inicios en Siempre en domingo y las exigencias de Raúl Velasco. / Foto: IG/lynmay

¿Cuál es la edad de Lyn May y por qué su elasticidad fue tema de conversación?

A sus 73 años de edad, la vedette Lyn May difundió, desde su cuenta oficial de Instagram, fotos suyas sobre el escenario con un vestuario verde cubierto de brillos y un tocado de plumas a juego. En las imágenes se aprecia parte de la coreografía que ejecuta durante la puesta en escena, en la que incorpora movimientos que requieren flexibilidad, lo que fue señalado por usuarios en redes sociales. La respuesta del público se concentró en mensajes que resaltan su desempeño físico y presencia escénica.

Tras la publicación de las fotografías, seguidores de Lyn May dejaron comentarios en los que destacaron su elasticidad y permanencia en el espectáculo. Entre los mensajes que se pueden leer están:



“Reina”,

“Diosa”,

“Lo tomaré como una señal. Gracias, tía Lyn”,

“La número uno. Te amo tanto y admiro, mi adorada Lyn” y

“Maravillosa”.

Otros comentarios también hicieron referencia directa a su condición física:



“Mi tía Lyn, ya quisiera yo esa elasticidad”,

“Jamás apagarán tu brillo”,

“La más vedette”,

“Preciosa. La diva de las vedettes”,

“Qué flexibilidad, qué talento, qué bella e inigualable” y

“Verdadera vedette, vigente por décadas”.

Además, algunos usuarios escribieron: “Gracias, tía May, por decirnos que hagamos ejercicio”.

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Lyn May sorprende en redes tras compartir imágenes de Perfume de gardenias / Instagram

¿Cuál es la trayectoria de Lyn May en el espectáculo?

Lyn May, cuyo nombre real es Liliana Mendiola Mayanes, es originaria de Acapulco, Guerrero. De acuerdo con lo relatado por la propia artista en el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, inició su carrera en el cabaret ‘El zorro’, donde trabajó después de finalizar su primer matrimonio.

En esa etapa también se desempeñó como mesera y trabajó en salones de belleza para sostener a sus dos hijas. Fue en ese mismo cabaret donde conoció al fotógrafo Pedro Cardona, con quien posteriormente viajó a la Ciudad de México. Este traslado marcó el inicio de su proyección en el medio artístico.

Lyn May habla sobre su muerte / IG: @lyn_may_

Ya en la capital, fue presentada al conductor Raúl Velasco, quien la integró como bailarina en el programa “Siempre en domingo”, tras observar su desempeño en el escenario. Posteriormente, en 1969, se unió al elenco del Teatro Iris, donde el empresario Enrique Lombardini le otorgó el nombre artístico de Lyn May, cuyo significado es “bonita flor”.

Su incursión en el cine ocurrió en 1974 con la película “Tívoli”. A partir de ese momento, participó en diversas producciones del llamado cine de ficheras, entre ellas “Carnival Nights” y “Las Cariñosas”. Este periodo consolidó su imagen como vedette dentro de la industria del entretenimiento en México.

A lo largo de los años, también ha tenido participaciones en proyectos musicales y audiovisuales. En 1998 apareció en el video “Mr. P. Mosh” del grupo Plastilina Mosh. Asimismo, ha colaborado con artistas como Mon Laferte y Lorena Herrera.

En 2016 formó parte del documental “Bellas de noche”, que aborda la historia de las vedettes en México y su impacto en el espectáculo nocturno. Actualmente, continúa activa en teatro y redes sociales, donde comparte contenido relacionado con sus presentaciones y actividades profesionales.

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