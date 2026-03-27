¿Suplantan a Eduardo Yáñez para pedir dinero y pasar momentos íntimos? Actor alerta sobre fraude ¡Hay víctima!

El actor Eduardo Yáñez lanzó una advertencia pública para alertar a sus seguidores sobre un caso de suplantación de identidad en redes sociales, luego de detectar que una persona estaría haciéndose pasar por él para pedir dinero y establecer contacto con mujeres.

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Eduardo Yáñez / Redes sociales

¿Qué dijo Eduardo Yáñez sobre el fraude en su nombre en redes sociales?

El actor Eduardo Yáñez informó que detectó a un individuo que utiliza su identidad en plataformas digitales para engañar a usuarias. En su mensaje, detalló que esta persona incluso solicita dinero y propone encuentros en persona, lo que encendió las alertas.

“Hay un güey que se hace pasar por mí tanto en Instagram, bueno, hay varios, pero hay un güey específicamente que está pidiendo dinero a las señoras… está pidiendo conocerlas en persona” Eduardo Yáñez

Asimismo, señaló que este tipo de prácticas representan un riesgo para quienes interactúan con estas cuentas, por lo que insistió en mantenerse alerta:

“Ya saben, esto es peligroso… deben tener mucho cuidado”. Eduardo Yáñez

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Eduardo Yáñez / Liliana Carpio/Redes sociales

¿Hay víctimas del supuesto impostor de Eduardo Yáñez?

Durante su declaración, el actor Eduardo Yáñez mencionó que ya existe al menos un caso documentado. Indicó que una mujer presentó pruebas de haber enviado dinero a la persona que se hace pasar por él.

“Ya hay una señora que se ha estado quejando porque este tipo les ha estado pidiendo dinero… ya puso unos comprobantes donde demuestra que le ha mandado dinero a este fulano” Eduardo Yáñez

Esta situación refuerza la advertencia del actor sobre la importancia de verificar la autenticidad de las cuentas antes de establecer contacto o realizar cualquier tipo de transferencia económica.

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Eduardo Yáñez / Redes sociales

¿Cuáles son las redes sociales oficiales de Eduardo Yáñez?

Para evitar confusiones, el propio Eduardo Yáñez aclaró cuáles son sus cuentas verificadas y pidió a sus seguidores ignorar cualquier otro perfil.

“Mi Instagram es Eduardo Yáñez Ofc. No hay otro, ese es el mío... El TikTok… es Eduardo Ya Lu, que es Yáñez Luébano...” Eduardo Yáñez

Además, recomendó tomar acciones inmediatas en caso de detectar perfiles falsos: “Si se tratan de hacer pasar por mí no hagan caso, ignoren, bloqueen, reporten lo que sea necesario”.

El actor también aprovechó para enviar un mensaje general sobre el uso de redes sociales, destacando que este tipo de engaños no solo le ocurre a él, sino a otras figuras públicas:

“Me imagino que a varios compañeros les sucede lo mismo... Tengan mucho cuidado con este tipo de personas que hacen pasar por… en este caso por mí”. Eduardo Yáñez

Finalmente, reiteró su llamado a la precaución y a no caer en este tipo de engaños que circulan en plataformas digitales.

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