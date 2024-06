Eduardo Yáñez: Reportera envuelta en zafarrancho tendría parálisis facial, revela ‘Sale el sol’

La tarde del lunes 24 de junio, la reportera Patricia Cuevas y Eduardo Yáñez fueron protagonistas de tremendo zafarrancho durante los premios Grandeza Hispana en el Teatro Centenario. Mientras Patricia trataba de entrevistar a Eduardo en la alfombra roja, él siguió caminando entre la multitud y los empujones; le arrebató el celular, lo rompió y se lo llevó, aunque más tarde el actor lo devolvió.

Después del incidente, Patricia sufrió un ataque de ansiedad y rompió en llanto. Luego, anunció a sus colegas que procedería legalmente contra Yáñez, incluso buscó a la policía en el lugar. Por su parte, el actor afirmó que la reportera era “sumamente agresiva”, que había tenido altercados con ella antes. Explicó que no pasó nada y que ella lo iba persiguiendo entre la gente y los empujones a la entrada del teatro, “picando” con el celular en el cuerpo. Admitió haberse qudado con el móvil en la mano, pero aseguró que pidió a una asistente que lo regresara a la reportera.

Ahora la situación podría ser más complicada, pues según informó el programa Sale el sol, Cuevas tendría parálisis facial.

Alejandro Isunza, TVNotas, OMG 2024

Mira: ¿Embarazada? Maryfer Centeno revela los síntomas que la hicieron sospechar: “sentí náuseas”

Reportera involucrada en el zafarrancho con Eduardo Yáñez tendría parálisis facial, según ‘Sale el sol’

Según el matutino de Imagen TV, la periodista Paty Cuevas que estuvo la tarde del lunes en un altercado con el actor Eduardo Yáñez presentaría una parálisis facial, de acuerdo con un diagnóstico médico.

Según información del programa “Sale el sol”, Cuevas acudió al Hospital de Xoco tras el incidente, donde recibió un diagnóstico preliminar de parálisis facial derivada de un golpe en el pómulo.

“Entre el jaloneo, ella no recuerda bien, pero tiene un golpe en el pómulo. Está hinchado y, según nos dicen, se le paralizó. Tiene parálisis en la mitad del rostro”, detalló la conductora Joanna Vega-Biestro.

Alejandro Isunza, TVNotas, OMG 2024

Si bien los conductores del programa afirmaron que Eduardo Yáñez no agredió directamente a la reportera, sí señalaron el uso desmedido de la fuerza por parte de los guardias de seguridad del evento.

“Arrancarle el teléfono así es una agresión. Es cierto que Eduardo no golpea a Paty, pero hay un guardia que la toma del brazo y la jalonea de forma indignante”, comentó Gustavo Adolfo Infante.

Ante esta situación, Paty Cuevas ha decidido tomar acciones legales y se espera que presente una denuncia penal contra Eduardo Yáñez y los guardias de seguridad el próximo miércoles 26 de junio.

¡#EduardoYáñez ARREBATÓ el CELULAR a una reportera al ser CUESTIONADO sobre la PRENSA! | #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/wfDBtE0b4Q — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 25, 2024

Lee: ¡Yahir y Tristán unen voces en una canción para sanar heridas!

Paty Cuevas reacciona a las declaraciones de Eduardo Yáñez

Fue a través del canal de YouTube de Berenice Ortiz que la periodista tuvo un encuentro con sus colegas, donde aseguró que no había podido levantar la denuncia. Explicó que, durante una revisión con un médico legista, le encontraron moretones, por lo que le solicitaron acudir a traumatología. Posteriormente, deberá regresar para iniciar el proceso legal contra el actor.

Sus propios compañeros de prensa le informaron sobre los “buenos deseos” de Yáñez ante la denuncia que la Cuevas iba a presentar, por lo que de manera tranquila, la reportera aseguró que: “Si robar o quitar con violencia el material de trabajo de un periodista no es nada, y aparte que los de seguridad del teatro no han jaloneado, no hayan tratado con violencia de perspectiva de género, pues si para él no es nada, yo voy a proceder legalmente hasta donde las autoridades me lo indiquen”.

¿Qué dijo Eduardo Yáñez sobre el altercado con Patricia Cuevas?

Una vez que se le indicó al actor que la periodista tomaría acciones legales en su contra, declaró: “Mucha suerte, ojalá, que le vaya bien, qué bueno. Si ella me va a denunciar por algo que no hice, que lo haga, está bien”.

A horas de haber estado en medio del tremendo escándalo el actor no ha vuelto a emitir palabra alguna.

Alejandro Isunza, TVNotas, OMG 2024

Ve: Eduardo Yáñez arma zafarrancho con una reportera fuera de la entrega de los premios Grandeza Hispana