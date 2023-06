Eduardo Yañez asegura que nunca le ha faltado salud mental: “solo soy un ser humano que reacciona”

En 2017, Eduardo Yañez Univisión con una cachetada, luego de explotar al escuchar los cuestionamientos del reportero.

Luego del incidente en 2017 que protagonizó Eduardo Yañez al darle una cachetada a un reportero ha sido sumamente señalado de tener problemas con su carácter y es que suele ser una persona explosiva.

Y es que en ese contexto, se esperaba que el famoso pudiera cambiar sus actitudes, auxiliado de la terapia psicológica, pero en un reciente encuentro con las cámaras de Chisme No Like confesó que pese a los problemas que ha tenido, considera que su salud mental es buena.

Pero no solo eso, sino que comentó que nunca ha creído que eso realmente sirva: “nunca he pensado que me falta salud mental, nunca he creído eso”.

A ello añadió que simplemente se percibe como un ser humano que reacciona a las situaciones de la vida: “yo creo que soy un ser humano que reacciona a todos los estímulos, no. A veces uno se levanta en la mañana quisquilloso y puede suceder cualquier cosa. A veces te levantas en el amor y paz y amor y paz para todos”.

Eduardo Yañez le proporcionó una cachetada a un reportero de Univisión en 2017. / Twitter

Eduardo Yañez confiesa que el caso de Pablo Lyle le duele mucho

Por otra parte, fue cuestionado sobre lo que opina en torno al caso de Pablo Lyle, un famoso que al reaccionar de manera violenta terminó bajo sentencia por involucrarse en la muerte de un hombre con quien tuvo un lamentable altercado:

“La verdad es que Pablo es un gran chavo, tuve pocas oportunidades de tratarlo, pero un tipazo y lo que está pasando me duele mucho por él, porque es una promesa para la actuación y que tiene mucho cuando se resuelva, su asunto tiene mucho futuro”, explicó.

El famoso confesó que considera la terapia es algo que no funciona. / Instagram: @eduardoyañezof

Aunado a eso, se dio a la tarea de dejar en claro que en realidad Lyle simplemente no dejó que lo pisotearan y reaccionó al momento:

“Es una pena que nosotros caigamos o se nos vaya la onda y reaccionemos de esa manera, pero, ¡hey!, es un ser humano, igual que yo, igual que todos. O sea, yo me imagino que ustedes de camino a sus casas no van a permitir que vengan alguien a pisotearlos de ninguna manera”, indicó.

Pablo Lyle ha presentado estragos en su salud luego de recibir su sentencia. / Twitter: @racso6802

De igual manera, dejó en claro que al hablar de esto va a ser señalado de que la terapia no funcionó, pero que ello lo tiene sin cuidado porque solo es su postura: “si digo que estoy de acuerdo, estoy mal mentalmente, porque se supone que no funcionó el psicólogo, pero si digo que no estoy de acuerdo es más bien mi postura de que las cosas suceden en la vida y no se sabe qué pasara en un momento dado”.

Chisme No Like manda recomendaciones a Eduardo Yañez

En ese contexto, Ceriani recordó que Osvaldo Ríos en su momento le recomendó a Yañez que si ya sabe que tiene problemas con su carácter debe de medicarse antes de salir de su casa para poder atender a la prensa.

Ceriani y Elisa mandaron mensajes para Yañez, tras sus declaraciones. / Instagram: @javierceriani

Fue Elisa, quien añadió que es importante que asista al psiquiatra para que puedan escucharlo y ayudarlo a cambiar, ya que el incidente con el reportero salió caro, puesto que tuvo que pagar 250 mil dólares como compensación.

