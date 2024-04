Eduardo Yáñez responde por qué no quiere conocer a su nieto

El actor mexicano Eduardo Yáñez, ha revelado su decisión de mantenerse distante de su hijo, Eduardo Yáñez Jr., con quien ha tenido una relación complicada desde 2017.

A pesar de su usual discreción en cuanto a su vida personal, Yáñez decidió compartir con la prensa, que se siente tranquilo al saber que su hijo se encuentra estable y en buenas condiciones.

Ve: Hermano de Daniel Bisogno manda emotivo mensaje al conductor tras su regreso a ‘Ventaneando’

Aunque Yáñez está al tanto de que su hijo ha formado una familia propia, explicó por qué prefiere no involucrarse con su nieto por el momento:

Eduardo Yáñez

“En realidad no quiero iniciar algo que después cause algún problema sentimental de dolor, de extrañamiento, de ondas así donde no deben de pagar los niños. entonces yo prefiero que las cosas estén como están”.