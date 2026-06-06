Lyn May pone los ojos en Emiliano Aguilar: ¡La vedette hace candente revelación sobre el hijo de Pepe Aguilar!

Lyn May hizo una candente revelación que dejó sorprendido a más de uno sobre Emiliano Aguilar, en medio de la denuncia que enfrenta el hijo de Pepe Aguilar por parte de la familia de Carmen Salinas.

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¡Sin filtros! Lyn May admite lo que siente por Emiliano Aguilar y causa revuelo. / Redes sociales

¿Por qué la familia de Carmen Salinas demandó a Emiliano Aguilar?

El nombre de la fallecida actriz y productora Carmen Salinas se vio envuelto en una polémica, luego de que se viralizó un fragmento del pódcast Penitencia, conducido por la activista Saskia Niño de Rivera.

En ese episodio fue entrevistado un interno identificado como ‘Beto’, quien habló sobre distintos episodios de su vida, desde su infancia hasta su acercamiento con personas del medio artístico.

El hombre privado de la libertad relató que en algún momento comenzó a convivir con figuras relacionadas con el espectáculo. En ese contexto, mencionó directamente a la actriz al recordar esa etapa de su vida.

“Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas”, señaló en el programa, comentario que posteriormente fue retomado y difundido por usuarios en distintas redes sociales.

Más adelante, ‘Beto’ hizo un señalamiento que generó reacciones entre los internautas. “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te c0m..pr@. b@ a los niños e iba y hacía sus s@.. cr¡. f¡. c¡05”, dijo”.

Tras la publicación del fragmento, surgió el debate entre quiénes defendían a la fallecida actriz y quiénes la acusaban de presuntamente cometer estos actos. Por supuesto, su familia desmintió la información presentada en el citado pódcast.

Tras estas declaraciones, Emiliano Aguilar señaló que: “Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, no sé nada, wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella”.

No obstante, Emiliano Aguilar mencionó que hasta el momento no ha sido notificado de la supuesta demanda en su contra por parte de la fallecida actriz Carmen Salinas.

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Emiliano Aguilar habría sido demandado por la familia de Carmen Salinas. / Emiliano Aguilar

¿Qué dijo Lyn May de Emiliano Aguilar?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Lyn May, quién anteriormente dio detalles de su romance con Andrés García, habló sobre Emiliano Aguilar y reconoció que le gustaría coincidir con él próximamente, pues, reveló, planean una colaboración.

La vedette explicó que las actividades profesionales de ambos han complicado la posibilidad de verse con frecuencia, aunque señaló que mantiene interés en tener contacto con el cantante.

“Lo tengo que ir a buscar, lo tengo que ir a ver porque pues él anda muy ocupado ahorita, ¿no? Y luego yo también estoy trabajando, ahorita voy a trabajar con ellos y luego me voy a otro pueblo”, comentó Lyn May.

Al referirse a una posible colaboración, Lyn May aseguró que le gustaría compartir escenario con Emiliano Aguilar y aprovechó para expresar la simpatía que siente por él y algo más.

“Cantar con él, claro, cantar y echármelo si puedo. Me gusta, pero está muy joven, tiene 32 años, le daré unas clasecitas, me gusta mucho” Lyn May

Además, reveló que ya ha tenido algunos acercamientos con él a través de mensajes. “Le he mandado fotos vestida”, comentó al detallar la comunicación que han mantenido.

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Lyn May reveló que le gusta Emiliano Aguilar. / Foto: IG/lynmay

¿Lyn May quiere ser parte de la dinastía Aguilar?

Aunque Lyn May reiteró el interés que siente por Emiliano Aguilar, dejó claro que sus comentarios están dirigidos exclusivamente hacia él y no hacia el apellido que lo acompaña.

La vedette marcó distancia de cualquier vínculo con la conocida familia de músicos y señaló que su atención está centrada únicamente en el cantante.

“No. Me gusta él, él, pero su apellido no”, mencionó Lyn May cuando fue cuestionada sobre la posibilidad de acercarse a la dinastía Aguilar, liderada por Pepe Aguilar.

La artista también se refirió a la atención mediática que suele rodear a los integrantes de esa familia y reconoció que prefiere mantenerse al margen de esas situaciones, pues, dijo, “ya está muy choteado ese apellido”, en medio de las polémicas que enfrentan los Aguilar, como el concierto vacío de Leonardo Aguilar, la cancelación de una serie de presentaciones de Pepe Aguilar y las diversas declaraciones tanto de Ángela Aguilar como Christian Nodal.

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