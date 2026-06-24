David Faitelson se sincera y critica el homenaje a Memo Ochoa en el partido México vs. Chequia: “De risa”

Hace unas horas, se jugó el partido del Mundial 2026 entre México y Chequia en el Estado Azteca. Además del aplastante 3-0 a favor de la selección tricolor, la audiencia quedó conmovida por el homenaje realizado al portero Memo Ochoa.

Aunque para la mayoría el gesto fue muy bonito, hubo quienes criticaron esta acción. Uno de ellos fue David Faitelson, uno de los comentaristas deportivos más polémicos. Esto fue lo que dijo y la reacción de los internautas.

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Memo Ochoa recibe homenaje en el partido México vs. Chequia / Mezcalent

¿Por qué se homenajeó a Memo Ochoa en el partido México vs. Chequia?

Para el encuentro deportivo, se escogió a Raúl Rangel como portero, dejando a Memo Ochoa en la banca. Durante el segundo tiempo, cuando el partido iba 2-0, el director técnico decidió meter a Ochoa, como una forma de homenaje.

Y es que Memo confirmó su retiro definitivo tras finalizar esta Copa del Mundo, la cual sería su sexta a lo largo de más de 22 años de carrera. Cuando entró al campo, el público lo recibió con aplausos y porras.

Una vez que concluyó el encuentro, Javier Aguirre, director técnico de la selección, explicó por qué decidió incluir al legendario guardameta. Y es que, de acuerdo con sus palabras, Ochoa “necesitaba” jugar este partido.

“Contento por Memo Ochoa, lo suyo empaña todo lo demás. Es una leyenda del fútbol mundial, es mexicano y estoy muy satisfecho por él. Memo necesitaba jugar, va al gimnasio y no para, anima a los compañeros, está mejor que nunca. Entrena muy bien”, indicó.

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Memo Ochoa se retira tras el Mundial 2026 / Mezcalent

Así criticó David Faitelson el homenaje de Memo Ochoa en el partido de México vs. Chequia

A través de redes sociales, David Faitelson, comentarista deportivo y excolega de José Ramón Fernández, tachó de ridículo el homenaje a Memo Ochoa. Aunque no dijo nombres, indicó que esta clase de acciones le quita “seriedad” al Mundial 2026.

“Ahora hacemos homenajes en pleno Mundial…Nuestro fútbol es de risa”. David Faitelson

Las reacciones por sus palabras no se hicieron esperar. Si bien algunos lo respaldaron, la gran mayoría lo repudiaron y hasta pusieron en tela de juicio su labor como comentarista. Estas son algunas opiniones que se podían leer:

“Qué flojera leer a alguien tan negativo”

“A mí igual me cae mal eso de meter a Memo Ochoa, pero ya supéralo”

“Totalmente de acuerdo”

“Qué triste por el ‘Tala’, sacarlo por un homenaje y no poder acabar el tercer juego sin goles”

“Ojalá ya te corran”

“Otro que solo habla por tener boca”

“Qué tristeza que no respete la historia de la Selección”

Hasta el momento, Faitelson no se ha pronunciado ante las críticas que ha recibido. Muchos esperan que pronto dé una explicación de su postura.

Ahora hacemos homenajes en pleno Mundial…

Nuestro futbol es de risa… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) June 25, 2026

¿Por qué Memo Ochoa se retira del fútbol mexicano?

Hace unos meses, Memo Ochoa anunció su decisión de retirarse del fútbol. Indicó que el Mundial 2026, el cual se está llevando a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, será la última en sus más de 20 años de carrera.

Sobre sus motivos, simplemente dijo que ya era tiempo de hacerlo, pese al gran dolor que siente. También resaltó que siempre estará agradecida con la selección mexicana.

“No le veo más sentido al seguir jugando sin la selección. He disfrutado cada momento aquí. Lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y muy orgulloso de haber vivido esto”, manifestó.

Y agregó: “El hecho de conseguir estar aquí es gracias al apoyo y respaldo de mi familia, sin ellos no lo habría logrado. Esto es algo que desde pequeño tienes que decidir y sacrificar. Hay muchas cosas que uno se pierde. Es una espiral de 22 o 23 años, de poco tiempo para la familia”.

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