De ladrillero a héroe de México: “Tala” Rangel salva el Mundial 2026 tras atajada clave ante Corea del Sur

Luego del susto que vivió la fanaticada del fútbol por la falsa noticia sobre el padre de Messi y tras confirmarse que se encuentra bien, el ánimo volvió a levantarse. Y no solo por la aclaración, sino por lo que ocurrió en el partido México vs Corea del Sur del jueves 18 de junio, donde una historia terminó robándose el corazón de todos.

Dicen que los sueños cuestan, y el de Raúl “Tala” Rangel se pagó con lodo, madrugadas y sacrificios. Hoy, tras salvar a la selección mexicana contra Corea del Sur, su historia vuelve a emocionar y confirmar que, pese a todo, sí valió la pena no rendirse.

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¿Quién es “Tala” Rangel y cómo se volvió héroe de la Selección mexicana?

El nombre de Raúl “Tala” Rangel hoy está en boca de todos. El portero de la selección mexicana no solo le ganó la titularidad a Memo Ochoa, quién no renovó con el club América y dejará por segunda vez la Liga MX para emigrar a Europa con un club italiano, sino que se convirtió en el protagonista absoluto del partido contra Corea del Sur.

En un encuentro cerrado, donde la presión crecía minuto a minuto, México logró imponerse 1-0. Sin embargo, más allá del gol, lo que marcó la noche fue la espectacular actuación del arquero.

Y es que cuando parecía que llegaría el empate, “Tala” Rangel firmó una doble atajada inolvidable: primero con el pie y luego con la mano, estirándose al límite, salvando a la selección mexicana en los últimos instantes del partido.

Esa jugada no solo aseguró la victoria, también lo consolidó como el nuevo héroe del equipo nacional.

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¿Cómo le ganó “Tala” Rangel la titularidad a Memo Ochoa?

Durante años, Memo Ochoa fue el referente indiscutible en la portería de la selección mexicana, pero una nueva generación empezó a tocar la puerta, y ahí apareció el nombre de Raúl Rangel.

El arquero de Chivas comenzó a destacar por su constancia, reflejos y seguridad bajo los tres palos. Poco a poco fue ganando la confianza del cuerpo técnico hasta lograr lo que muchos consideraban impensable: quitarle el puesto al experimentado guardameta.

Este partido contra Corea del Sur fue clave para confirmar la decisión. Con su actuación, “Tala” Rangel demostró que está listo para ser el portero titular de México, respondiendo en el momento más importante.

La afición no tardó en reaccionar, y en redes sociales ya lo colocan como uno de los nombres fuertes del futuro de la selección.

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¿Cómo fue su camino en el Club Guadalajara y su salto al futbol profesional?

El talento de Raúl “Tala” Rangel fue detectado desde muy joven en el fútbol formativo. Ingresó a las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara, donde rápidamente llamó la atención de los entrenadores.

Sin embargo, la falta de recursos casi lo deja fuera del camino profesional. Los costos de transporte, uniformes y mensualidades eran imposibles de sostener para su familia. Fue entonces cuando su entrenador Manuel Ramírez tomó una decisión determinante: becarlo por completo.

Desde ese momento, Rangel no pagó uniformes, arbitrajes ni mensualidades. Ese apoyo le permitió seguir creciendo en un entorno competitivo, donde su disciplina y constancia lo llevaron a destacar como portero.

Su evolución fue constante hasta consolidarse como una de las promesas más serias del arco mexicano.

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¿Cómo fue la infancia de Raúl “Tala” Rangel como ladrillero?

La vida de Raúl Rangel estuvo lejos de ser sencilla. Desde pequeño mostró talento con el balón, pero también tuvo que enfrentar una realidad dura en casa. Su familia atravesaba dificultades económicas tan fuertes que incluso su abuela le dijo una frase que marcaría su infancia: “Ya no hay dinero para que vayas a jugar futbol”.

Lejos de rendirse, el joven Rangel alternaba el fútbol con trabajos para ayudar en casa. Vendía paletas, trabajaba en panaderías y colaboraba como ladrillero. Su abuela Dolores Santos recordó en una entrevista para ESPN que ese era uno de los trabajos más duros:

“Imagínate llegaba lleno de lodo de sus pies porque era salir de madrugada para hacer ladrillos amasando el lodo con los pies”. Abuela de Raúl Tala Rangel

En lo personal, Raúl “Tala” Rangel, de 26 años y originario de Zapotlán el Grande, Jalisco. El arquero de la selección mexicana no está casado, pero sí sostiene una relación desde hace años con Edith Marín, una joven psicóloga que ha preferido mantenerse lejos del ojo público, convirtiéndose en uno de sus apoyos más importantes desde antes de que alcanzara la fama.