¿Argentina y Messi fuera del Mundial para siempre? Tras polémicas arbitrales y peleas... ¿podría cumplirse?

La derrota de la Selección de Argentina en la final del Mundial 2026 ha dejado más dudas que certezas. La polémica no se ha alejado del conjunto albiceleste, por lo que ahora hasta piden que el equipo no vuelva a una competencia internacional. ¿Por qué?

¿Argentina queda fuera del Mundial? / Imagen creada con IA/Freepik/Redes sociales

¿Por qué buscan que Argentina no vuelva a jugar un Mundial de futbol?

La derrota de Argentina ante España en el Mundial 2026 no fue el fin de la polémica para la escuadra sudamericana, ya que apenas terminó el partido, varias escenas mancharon la gran final.

Aquí algunas de las razones por las que desean sacar a Argentina de competencias internacionales:



Agresión contra España: Durante la celebración española, jugadores argentinos agredieron física y verbalmente a los campeones

Ayuda arbitral: Internautas y fans del deporte aseguran que la selección Argentina ha sido ayudada a lo largo de los años para llegar a instancias finales .

. Presunto sentimiento de superioridad: Declaraciones de periodistas y personalidades argentinas han afirmado sentirse superiores por sobre las demás selecciones.

Estos detalles han aumentado las sensaciones de usuarios en redes para poder influir en una probable expulsión de Argentina de varios torneos. ¿Es viable?

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Mundial 2026: Jugadores de Argentina agreden a golpes a la Selección de España tras perder la final | VIDEO / Redes sociales

¿Argentina será eliminada del Mundial de manera definitiva?

Se creó una iniciativa en redes sociales llamada “Argentina out”, la cual, tiene como fin promover la exclusión definitiva de la selección de los próximos mundiales.

La campaña ya ha acumulado 30 millones de firmas, las cuales, provienen de más de 170 países y que han sido reunidas en apenas siete días, convirtiéndose así en una de las peticiones digitales más grandes.

Los promotores aseguran que durante el Mundial existieron decisiones arbitrales y situaciones deportivas que, desde su perspectiva, favorecieron a la selección argentina.

Uno de los mensajes más polémicos de la petición plantea la pregunta: “ ¿Por qué deberían jugar los demás equipos en el torneo si el ganador ya se conoce de antemano? ”.

Esta noticia ha sido bien recibida por la gran mayoría de internautas, mientras otro parte piensa que es una solicitud exagerada y no sustentada. ¿Tú de qué lado estás?

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¿Confirman que Argentina no jugará los próximos mundiales?

Pese al enorme número de apoyos obtenidos, la campaña para buscar excluir a Argentina de los próximos mundiales carece de cualquier alcance reglamentario.

Las firmas reunidas constituyen únicamente una manifestación de opinión por parte de aficionados de distintos países y no generan procesos disciplinarios automáticos ni obligan a las instituciones de futbol a tomar acciones.

Hasta el momento, los organismos deportivos internacionales no han emitido comentarios, por lo que esta campaña solo se mantiene como un tema de redes sociales y plataformas digitales.

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