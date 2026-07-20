¿España habría ganado el Mundial 2026 con trampa? Influencer asegura que el triunfo sobre Argentina fue “arreglado”

Tras un mes lleno de euforia y algunas polémicas, el Mundial 2026 llegó a su fin el pasado domingo 19 de julio. España logró la victoria frente a Argentina en Nueva York. Este hecho causó muchas reacciones tanto en redes sociales como en las calles.

Entre las opiniones que más llamaron la atención se encuentra la del influencer Augusto Giménez. Y es que asegura que el triunfo de la selección española fue un “fraude”. ¿Cuál es la razón? Te contamos los detalles.

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España y Argentina se enfrentaron en la final del Mundial 2026 / Imagen generada con IA

¿Cuál fue el resultado de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

Durante casi todo el partido, Argentina y España pusieron todo de sí para evitar que les metieran un gol. Justo en la recta final, los jugadores de ‘la Roja’ lograron una anotación. No obstante, el árbitro lo anuló debido a que había una falta de por medio.

En el tiempo extra, los jugadores europeos hicieron otro gol, el cual sí fue tomado en cuenta. Poco después, lograron un tercero. Sin embargo, no se contó nuevamente, ya que, según se explicó, fue un “fuera de lugar”.

Al final, el encuentro quedó 1-0. Con esto, los jugadores del país americano perdieron la oportunidad de volverse bicampeones. Recordemos que lograron obtener la victoria en el Mundial de Qatar, en 2022.

Lo ocurrido dio mucho de qué hablar. En primer lugar, tras el último silbatazo, Leandro Paredes y otros futbolistas del equipo argentino agredieron a parte de la selección española. No se sabe exactamente cuál fue la causa. Se cree que España hizo un comentario grosero hacia Argentina. No obstante, y al menos en lo que se ve en la grabación viral, el equipo de Messi comenzó todo.

Por otra parte, se registraron peleas en diversas partes del mundo. En México, unos argentinos violentaron a varias personas en una plaza de la CDMX. Al parecer, debido a que estos últimos estaban apoyando a España.

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España ganó el Mundial 2026 / Imagen generada con IA

La teoría del influencer Augusto Giménez sobre el triunfo de España en el Mundial 2026

A través de un video para redes sociales, el influencer argentino Augusto Giménez aseguró que sus compatriotas no ganaron el Mundial por un fraude. Según él, España “compró” a los árbitros para que los ayudaran.

También se dijo muy molesto de que muchos latinoamericanos prefirieran apoyar al equipo español, sugiriendo que “todos le tienen envidia” a su país por haber ganado el Mundial en torneos anteriores.

“España compró al árbitro, ¿ustedes se creen que Argentina no va a patear (el balón) ni una sola vez al arco? Eso es lo que ha comprado el árbitro. Pero bueno, muchos de ustedes han dicho que Argentina compró, que íbamos a ganar. Eso es lo que compró el árbitro de España. Se la regalamos (la copa)”. Augusto Giménez

Por si esto fuera poco, definió el resultado como “el final del fútbol”. Aunque la mayoría tachó sus acusaciones de “ridículas”, algunos de sus compatriotas le ven “sentido” a esta especulación y sostienen que, pese a todo, su país perdió “con dignidad”.

En redes sociales, muchos han comparado esta situación con lo ocurrido luego de que México derrotara a Ecuador en la fase de grupos del Mundial. En aquel entonces, se empezó a teorizar que, presuntamente, el triunfo del equipo tricolor se debió a que, presuntamente, hubo amenazas de por medio.

¿Quién es Augusto Giménez, el influencer que acusa a España de ganarle a Argentina en el Mundial 2026 con trampa?

Augusto Jiménez es un influencer argentino de 26 años.

Comenzó su carrera en internet en 2015.

Suele subir contenido de comedia y estilo de vida.

Tiene 4.7 millones de seguidores en Instagram y 250 mil seguidores en YouTube.

Es pareja de la influencer salvadoreña, Nicolle Figueroa.

Tiene dos hijos.

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