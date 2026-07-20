Leo Messi reaparece luego de perder la final del Mundial 2026; lanza fuerte mensaje: “Es un dolor muy grande”

España conquistó su segundo título mundial tras vencer a Argentina en la final del Mundial 2026. El resultado dejó un mar de emociones entre aficionados y futbolistas, especialmente del lado de la Albiceleste.

Sin duda, uno de los jugadores de quien más se esperaba una reacción era Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo. Horas después de que concluyera el torneo, el capitán argentino reapareció en sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje. ¿Qué dijo? Aquí te contamos.

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Leo Messi / Instagram

¿Qué dijo Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 ante España?

Desde la ceremonia de premiación, una vez concluido el partido, Lionel Messi dejó ver su tristeza por la derrota. Las cámaras captaron al capitán argentino visiblemente conmovido e incluso con lágrimas en los ojos, al no poder conseguir el bicampeonato.

Un día después de la final, el astro argentino reapareció en Instagram con una fotografía tomada durante la premiación, la cual acompañó con un emotivo mensaje. En él expresó la tristeza y frustración que le dejó el resultado, aunque también destacó el esfuerzo de la Selección de Argentina por disputar dos finales consecutivas y tener una destacada actuación a lo largo del torneo.

Además, Messi aprovechó para felicitar a España por la conquista del título.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo” Lionel Messi

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, agregó.

También quiero felicitar a España por el campeonato.”

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¿Qué sigue para Lionel Messi luego del Mundial 2026?

Como suele ocurrir después de un Mundial, los futbolistas suelen tomar unos días de descanso antes de reincorporarse a sus clubes. Sin embargo, ha trascendido que Lionel Messi no regresó a Argentina junto con el resto de la selección, ya que habría permanecido en Miami para regresar cuanto antes a los entrenamientos con el Inter de Miami.

La MLS reanudó actividades el pasado 16 de julio, apenas unos días antes de la final del Mundial 2026.

El próximo compromiso del Inter de Miami está programado para el miércoles 22 de julio de 2026. Hasta el momento no se ha confirmado si Messi verá actividad en ese encuentro; sin embargo, se espera que vuelva a las canchas en las próximas jornadas.

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Lionel Messi / FB: Lionel Messi

¿Messi se retirará de la selección argentina tras el Mundial 2026?

Desde antes de que iniciara el Mundial 2026, surgieron especulaciones sobre un posible retiro de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de sus respectivas selecciones una vez concluido el torneo.

Hasta el momento, Messi no ha hecho ninguna declaración sobre su futuro con la Selección de Argentina ni ha confirmado si continuará de cara a las próximas competencias internacionales.

Lo cierto es que, por su edad, luce complicado que tanto él como Cristiano Ronaldo lleguen a disputar otro Mundial, ya que para la próxima edición ambos tendrían más de 43 años.

En el caso de Ronaldo, mientras Portugal aún seguía en la pelea por el título, una declaración de su hermana alimentó las versiones de que el Mundial 2026 podría haber sido su última participación con el combinado nacional.

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