¿Erling Haaland y Aarón Mercury son mejores amigos? El influencer ya interactúa con el futbolista: FOTO

Erling Haaland se convirtió en uno de los futbolistas favoritos por el público en este Mundial 2026. Ahora, ha trascendido que el jugador noruego tendría un vínculo amistoso con Aarón Mercury, exparticipante de La casa de los famosos México. ¿Por qué?

¿Erling Haaland y Aarón Mercury son amigos? / L’Équipe

¿Aarón Mercury estuvo presente en la final del Mundial 2026?

Aarón Mercury fue una de las figuras que asistieron a Nueva York para presenciar la final del Mundial 2026. El influencer mexicano compartió con sus seguidores en Instagram varios momentos de su experiencia durante el evento.

Entre todas sus publicaciones, una de las que más llamó la atención fue su reacción a la actuación de Justin Bieber, mostrando su emoción por la presentación del cantante canadiense.

Aarón estuvo presente en el título de España, coronándose por segunda vez como monarcas mundiales. Pero... ¿por qué lo vinculan con Erling Haaland?

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Aarón Mercury en la final del Mundial 2026 / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Aarón Mercury y Erling Haaland son amigos?

Aarón Mercury publicó hace apenas unos días un video en lo que parece ser un largo viaje. Aunque no dice a dónde se dirigía, el influencer escribió lo siguiente:

Tengo un vuelo de 10 horas. Háganme creer que Erling Haaland comentó este video. Aarón Mercury

La sorpresa para el creador de contenido llegó cuando el propio Haaland respondió en los comentarios, con un breve, pero chistoso mensaje:

¡No sé lo que significa, pero sí, vamos! Erling Haaland

Esto fue suficiente para que todos los seguidores del tiktoker comenzaran a especular sobre una supuesta amistad entre ambos. Posteriormente, Aarón publicó un segundo video reaccionando al mensaje de Haaland:

LO LOGRARON. Fue en insta jaja que épico! Te quiero Haaland! Aarón Mercury

¿Será que realmente esta interacción se convierta en una larga y duradera amistad?

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Aarón Mercury y su interacción con Haaland / Redes sociales

¿Quién es Erling Haaland y por qué es tan querido?

Erling Braut Haaland es un futbolista noruego que ha triunfado como delantero y ya es reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo. Inició su carrera a los 15 años con el Bryne (Noruega), luego pasó por el Molde y dio el salto internacional con el Salzburg de Austria, equipo con el que conquistó la liga y la copa locales.

Aquí sus equipos:



En 2020 fichó por el Borussia Dortmund, donde anotar 86 goles en 89 encuentros. Se incorporó al Manchester City en 2022, club en el que estableció marcas históricas.

Con la selección de Noruega se convirtió en su máximo goleador histórico y tuvo una sobresaliente actuación en el Mundial de 2026, consolidándose como uno de los favoritos por el público, también por su peculiar sentido del humor.

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