Aarón Mercury habría pasado la noche con un influencer y hasta durmieron de “cucharita”: VIDEO

Aarón Mercury, quien sigue lidiando con el duelo por la muerte de su amigo, Oliver Tree, vuelve a ser tendencia en redes sociales. Y es que un creador de contenido declaró que pasaron la noche juntos. Incluso describió detalles del hecho. Te contamos todo lo que dijo.

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Aarón Mercury sigue de luto por Oliver Tree / Redes sociales

Influencer Bastián Delfín revela cómo habría sido pasar la noche con Aarón Mercury

Fue durante uno de sus pódcast cuando el influencer Bastián contó haber pasado “la noche” con Aarón Mercury, de quien se especula que sería uno de los host digitales de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Según Delfín, todo ocurrió en una reunión de amigos. Debido a que solo había una cama, todos los invitados, incluidos él y su novia, durmieron juntos. En algún punto de la noche, habría “cuchareado” con Aarón Mercury.

Aseguró que este hecho habría molestado a ‘la Patrona’, apodo con el que se refiere a su pareja. Esta, a modo de “venganza”, se había acurrucado con una mujer.

“Yo de mi lado y ella se va a su lado. Ya dormidos, aparentemente, ‘la Patrona’ se fue a cucharear con alguien más. Se dio la vuelta y se fue a cucharear con otra chica, pero yo me di cuenta de que esto fue a propósito porque ella estaba enojada de que, en lo que estábamos dormidos, Aarón y yo estábamos cuchareando”. Bastián Delfín

El creador de contenido mencionó que se habrían quedado “abrazados” de frente. Si bien al final sostuvo que sus declaraciones habrían sido una “broma”, sus palabras causaron mucha polémica en redes sociales.

Y es que algunos internautas hasta comenzaron a dudar de la orientación sexual del ganador del ‘Supernova Génesis 2026’. Comentarios como: “¿Algo que nos quieras contar, Aarón?” y “¿Acaso será gay?” no se hicieron esperar.

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@enbuenpedo Ep 176| Este video es literalmente una broma, no es real, no pasó (queremos probar algo 👀) ♬ sonido original - EBP Podcast

¿Cómo reaccionó Aarón Mercury ante las declaraciones sobre su supuesta noche con el influencer Bastián Delfín?

Aarón Mercury comentó el video de Bastián Delfín con un simple: “Creo que sí pasó”, lo que encendió más la controversia. Si bien ya se había dejado claro que nada era cierto, los internautas siguieron especulando sobre el asunto.

Estos son los comentarios que se podían leer:

“Queremos más detalles”

“Aarón es hermana”

“Ya se sabía. Quisieron decir que era broma, pero no”

“Lean la descripción del video”

“Qué rico abrazar a Aarón Mercury”

“Ya no lo nieguen”

Incluso algunos recordaron el ship entre el influencer y Aldo de Nigris en ‘La casa de los famosos México 2025’. En su momento, se llegó a decir que eran novios por la gran química que mostraron durante el reality.

Hasta ahora, Mercury ya no ha dicho más acerca del tema. En tanto que las redes sociales siguen debatiendo sobre si realmente “todo fue una broma” o no.

Aarón Mercury comenta video de Bastían Delfín / Redes sociales

¿Aarón Mercury es gay?

Aarón Mercury siempre ha sido muy discreto en cuanto a su vida amorosa, pero se sabe que ha salido con varias chicas del medio digital. Una de las más famosas fue Yeri MUA, con quien salió en 2022. El influencer definió su relación “como exclusiva”, pero dejó claro que no había nada formal entre ellos.

Por su parte, Karime Pindter aseguró que, en su momento, tuvo un “encuentro íntimo” con Mercury. Sin embargo, no se saben muchos detalles. De igual forma, Caeli dijo haber salido por tres meses con él. Según su versión, el romance nunca se formalizó, pero lo describió como una “gran persona”.

Hace algunos meses, Aarón fue cuestionado sobre sus preferencias románticas. En respuesta, dijo que lo importante en el amor es “cómo te sientes con la otra persona”.

“Al final es como lo que sientas. No es tan lógico el amor. Yo no me cierro a nada y, si de repente, una chica trans me gusta, pues a ver qué pasa ¿no?”, expresó.

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