Aarón Mercury reaparece tras muerte de Oliver Tree y anuncia contundente decisión, ¿se retira?: VIDEO

Ha pasado casi una semana desde la trágica muerte de Oliver Tree en un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil. Además de su familia, uno de los más afectados ha sido Aarón Mercury. Tras unos días de relativa ausencia, el influencer reaparece y da una importante noticia. ¿Pausará su carrera? Esto dijo.

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Aarón Mercury toma decisión tras muerte de Oliver Tree / Redes sociales

¿Cuál era la relación entre Oliver Tree y Aarón Mercury?

Oliver Tree y Aarón Mercury consolidaron una gran amistad en los últimos años. Hacían videos juntos y el cantante hasta colaboró con el creador de contenido en su entrada en el ‘Supernova Génisis’, evento en el que peleó contra Mario Bautista.

Su dinámica en redes sociales era muy aplaudida. También llegaron a trabajar juntos para diversas marcas. Cuando se confirmó la muerte del estadounidense, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’ subió un video rompiendo en llanto.

Aarón dijo tener la esperanza de que todo fuera una broma o algo planeado por el propio Oliver para promocionar algún proyecto. Admitió que perder a su gran amigo es uno de los golpes más dolorosos de su vida.

Posteriormente, usó su Instagram para dedicarle unas emotivas palabras de despedida. En su texto, le da las gracias por todo lo que hizo por él y aseguró que, pese a llevar poco tiempo de conocerlo, se había convertido en “un hermano”.

“Fuiste una persona con tanto que aportar al mundo pero más allá de eso hay pocas personas como tú que siendo lo grande que eres, mantenías esa alma hermosa. Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy”, manifestó.

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Aarón Mercury y Oliver Tree eran buenos amigos / Redes sociales

La decisión de Aarón Mercury tras la muerte de Oliver Tree

A través de historias de Instagram, Aarón Mercury explicó que no había compartido mucho contenido debido a las grabaciones de la telenovela en la que está trabajando. Indicó que, si bien sigue de luto por lo ocurrido con su amigo, ha tomado la decisión de volver a subir videos suyos en redes sociales.

Mencionó que, aunque quisiera, “el mundo no se detiene” y debe seguir trabajando. Incluso señaló que diversas marcas han respetado su luto y le han permitido postergar ciertos compromisos que tenía con ellas.

“A partir de hoy, probablemente, empiecen a ver contenido mío, publicaciones mías, más que nada de trabajo pendiente que ya se tenía pactado. Responsabilidades que se tienen que cumplir… A veces uno quiere que se detenga el mundo, a veces uno quiere que todos se detengan, que el mundo te deje de respirar, pero así no es como funciona el mundo, la vida”. Aarón Mercury

Pese a que se siente muy agradecido con las muestras de apoyo que ha recibido, pidió que no se preocuparan tanto por él, pues hay otras personas que la están “pasando peor” en esta situación.

“Yo soy quien menos les debería preocupar, hay como mil personas que también requieren de su atención y sus buenos ánimos. Ustedes tranquilos, les mando un besotote”, concluyó.

El anuncio de Aarón fue bien recibido por los fanáticos. Afirmaron entender su situación e igualmente le desearon todo lo mejor para que pueda sobrellevar esta dolorosa situación.

La vida sigue y aunque uno quisiera que el mundo se detenga, debemos seguir trabajando y cumpliendo los compromisos previos.❤️‍🩹

-gracias a todos por entender- pic.twitter.com/c8cuNBimXO — Steph Ⓢⓤⓛⓕⓤⓡ (@Steph0zz) June 19, 2026

¿Cómo fue el choque de helicópteros que mató a Oliver Tree?

El pasado 14 de junio, Oliver Tree junto a otras cuatro personas iban viajando en helicóptero por Río de Janeiro, Brasil. En algún punto, su aeronave chocó con otra. En ella, solo estaba a bordo el piloto.

Tras la colisión inicial, las dos se desplomaron; una de ellas en un estacionamiento y la otra a 100 metros. Hubo un total de seis víctimas, incluyendo al cineasta Lucas Vignale y al influencer Gaspi.

No se sabe la causa del accidente. No obstante, se cree que pudo haber sido un “error humano”, ya que el clima era bueno y no se han encontrado indicios que indiquen una falla mecánica en alguno de los helicópteros involucrados.

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