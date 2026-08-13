Muere actriz de telenovelas como ‘La usurpadora’ tras enfrentar diagnóstico de ELA y cáncer en privado

Durante las últimas horas se confirmó la muerte de una reconocida actriz de telenovelas, parte de producciones como La usurpadora y Mundo de fieras, luego de que se revelara que fue diagnosticada con ELA (Esclerosis), en una batalla que decidió enfrentar en silencio. Te decimos quién era.

Actriz de La usurpadora murió tras sufrir de ELA / Redes sociales

¿Qué actriz de telenovelas murió recientemente tras ser diagnosticada con ELA?

La televisión venezolana está de luto por la muerte de Consuelo ‘Chelo’ Rodríguez, famosa actriz y modelo que fue reconocida por el público con sus actuaciones en exitosas telenovelas como La Usurpadora, María del Mar y Mundo de fieras.

La artista falleció a los 84 años durante la noche del miércoles 12 de agosto de 2026. Noticia que fue confirmada por el periodista venezolano Simon Villamizar:

Chelo Rodríguez, la actriz española venezolana, protagonista de telenovelas como “Rafaela”, “La zulianita”, “La loba” y “La usurpadora”, falleció anoche pasadas las 11:00. Actriz con una carrera impresionante. Reservada con su vida íntima, pero sumamente amable. Tenía 84 años Simon Villamizar



Miles de reacciones se generaron en redes sociales a la confirmación de su fallecimiento, ya que era una artista con una importante trayectoria en televisión.

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Anuncian muerte de ‘Chelo’ Rodríguez / Redes sociales

¿De qué murió la actriz de La usurpadora, ‘Chelo’ Rodríguez?

Tras darse a conocer su muerte, comenzaron a surgir versiones sobre el delicado estado de salud que la actriz, ‘Chelo’ Rodríguez, habría enfrentado en privado durante sus últimos meses de vida.

El portal venezolano Meridiano señaló que se conocía que Rodríguez tenía un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios. Conforme avanza, puede provocar pérdida progresiva de fuerza y dificultades para realizar actividades cotidianas.

A esta situación se habría sumado otro problema de salud. De acuerdo con información retomada por El Periódico de Monagas, la actriz había revelado en marzo pasado que estaba luchando contra el cáncer.

En un video difundido por Radiología IDACA, Rodríguez habló públicamente sobre el tratamiento que estaba recibiendo: “ Sé que de esto, yo voy a salir ”, expresó entonces la actriz.

Hasta el momento, la familia de ‘Chelo’ Rodríguez no ha dicho nada al respecto, pero se espera que en próximos días cuenten algunos detalles sobre su fallecimiento.

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La actriz Chelo Rodríguez padecía cáncer / Redes sociales

¿Cuáles son las telenovelas de ‘Chelo’ Rodríguez más famosas?

‘Chelo’ Rodríguez, antes de convertirse en una de las protagonistas más reconocidas de la televisión venezolana, trabajó como modelo. Posteriormente debutó como actriz en 1969 con Corazón de madre.

A partir de entonces, construyó una extensa carrera en telenovelas y participó en producciones como:



La usurpadora,

La doña,

La loba,

La zulianita,

Rafaela (para muchos su papel más importante).

Posteriormente apareció en títulos como Daniela, María del Mar, Mundo de fieras, Mujercitas, Hechizo de amor y ¿Vieja yo?, entre muchas otras producciones.

Aunque la televisión fue uno de los pilares de su carrera, ‘Chelo’ Rodríguez también incursionó en el cine y el teatro. Su experiencia sobre los escenarios le permitió mostrar una faceta más íntima de su vida y de su recorrido profesional.

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