Querido conductor muere de forma repentina tras perder a su padre; estas fueron sus últimas palabras

A menos de un día de que se confirmara la muerte de don Jaime García, papá de la actriz Danna García, se reporta el inesperado fallecimiento de un querido conductor de televisión. Se trata de Roberto Morales Barrera, también conocido como Beto Morales. Según se ha reportado, tenía 40 años.

Morales continuaba de luto por la muerte de su papá. Te contamos cómo lo despidieron, cuáles fueron sus últimas palabras y todo lo que se sabe hasta el momento.

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Roberto ‘Beto’ Morales Barrera tenía 40 años / Redes sociales

Así confirmaron la muerte del conductor Roberto ‘Beto’ Morales Barrera

La noticia sobre la muerte de Roberto ‘Beto’ Morales Barrera fue dada a conocer en el perfil oficial de Instagram de ‘Televisa Querétaro’. Mediante un comunicado, lamentaron los hechos, se solidarizaron con la familia y agradecieron el trabajo del conductor en la empresa.

“La familia de Televisa Querétaro lamenta mucho el sensible fallecimiento de nuestro amigo y colaborador Beto Morales. Nos unimos profundamente a la pena que embarga a su familia, colegas y amigos, haciendo extensivas nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz. Gracias por todo”, se lee.

Hasta el momento, las causas son desconocidas. Tan solo se mencionó que el deceso habría ocurrido el pasado 12 de agosto. Como era de esperarse, el post se llenó de comentarios lamentando la tragedia. Estas eran algunas palabras que se podían leer:

“Vuelta alto, guerrero”

“Que descanse en paz”

“Descanse en paz”

“Qué pena tan grande para su mamá”

“Te extrañaremos”

Hasta el momento, su familia no se ha pronunciado ante esta tragedia y se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. Un usuario que dijo ser su tío manifestó estar muy dolido por la pérdida.

Cabe mencionar que el hecho ocurre a dos años de la muerte del padre de Morales. En diversas ocasiones, el conductor decía que esto todavía lo afectaba mucho.

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¿Cuáles fueron las últimas palabras del conductor Roberto ‘Beto’ Morales Barrera?

El presentador Roberto ‘Beto’ Morales Barrera no era muy activo en redes sociales. Su última publicación en Instagram data de principios de junio. En dicho post, dice que está muy feliz por haber recibido un reconocimiento.

“¡Hoy recibimos con mucho cariño un reconocimiento a mi trayectoria dentro de los medios de comunicación por más de 22 años dentro del gremio periodístico y de la comunicación! ¡Gracias por la consideración a la Asociación de Periodistas del Estado de Querétaro!”, manifestó.

Últimas palabras del conductor de Roberto ‘Beto’ Morales Barrera / Redes sociales

¿Quién era el conductor y periodista Roberto ‘Beto’ Morales Barrera?

Roberto ‘Beto’ Morales Barrera fue un conductor y periodista mexicano. Con una trayectoria de más de 20 años, se consolidó como una de las figuras informativas más queridas del país, principalmente en Querétaro.

También trabajaba como locutor en Imagen Televisión. Era el titular del programa ‘Es bueno saber’ en Televisa Querétaro. Pese a su prestigio, era muy reservado en cuanto a su vida privada. Se desconoce si era casado o tenía hijos.

Se sabe que le sobreviven su madre y una hermana, con quienes era sumamente unido. Al menos en redes sociales, les solía dedicar bonitos mensajes de amor.

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