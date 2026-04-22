Muere Karina Duprez, actriz de ‘Rosa Salvaje’, a los 79 años; así fue como la despidieron

A un día de la muerte de Ricardo de Pascual, se confirma el inesperado deceso de Karina Duprez, directora y actriz que brilló en clásicos como ‘Rosa Salvaje’ y ‘La Venganza’, a los 79 años. Esto es todo lo que se sabe.

Karina Duprez / Redes sociales

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¿Cómo murió Karina Duprez, actriz de ‘Rosa Salvaje’?

Una de las primeras en dar a conocer la muerte de Karina Duprez fue la periodista Ana María Alvarado. Hace unas horas, compartió un breve mensaje en X (antes Twitter) despidiendo a la actriz y recordando un poco de su vasta trayectoria.

“Fallece la primera actriz y directora Karina Duprez, figura clave de las telenovelas mexicanas. Participó en clásicos como Rosa salvaje y La usurpadora, y brilló también como directora en éxitos como Sortilegio. Con más de cinco décadas de trayectoria en teatro, cine y TV”, indicó.

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) también lanzó un emotivo mensaje de despedida, en el que no solo lamentan su deceso, sino que también se solidarizan con su familia.

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre las causas del deceso. En redes sociales, se ha especulado que pudo haber sido por complicaciones médicas relacionadas con su avanzada edad. No obstante, aún no hay nada confirmado. Tampoco se sabe cuándo o cómo serán los ritos funerarios.

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¿Cómo reaccionó la hija de Karina Duprez ante la muerte de su mamá?

Como se sabe, Karina Duprez tenía una hija, Magda Karina, quien, al igual que su madre, es una destacada actriz. Hasta el momento, Magda no se ha pronunciado sobre la muerte de Duprez.

Se sabía que madre e hija eran muy unidas. En redes sociales, Magda compartía algunos momentos familiares que dejaba ver la importancia que tenía Duprez en su vida. De hecho, cuando empezó el año, subió una foto familiar junto a un mensaje en el que le agradecía a la vida por estar con sus seres queridos.

“Gracias, Dios, por tanto. Gracias, mami, gracias a mis hijos, gracias a mi nieto, gracias a mi amor, gracias a mi familia, gracias a mi Napo. Gracias amigos, gracias a TODOS ustedes por siempre estar, por su apoyo incondicional, por sostenerme y contenerme en todos los momentos de mi vida”, se lee.

Karina Duprez y su familia / Redes sociales

¿Quién era Karina Duprez, actriz de ‘Rosa Salvaje’?

Karina Duprez fue una actriz y directora de telenovelas mexicana. Fue hija de la primera actriz, Magda Guzmán, quien murió en 2015 por un infarto. Inició su carrera artística en 1964 y se le vio en muchos proyectos como:

Rosa Salvaje

Vivir Enamorada

Los miserables

La fuerza del amor

Desde los años 90, se enfocó más en la dirección de escena, colaborando en grandes producciones como:

Rosalina

Esmeralda

Gotita de amor

La Rosa de Guadalupe

Mi amor sin tiempo

La verdad oculta

Su única hija fue Magda Karina. Pese a seguir activa en el medio artístico, siempre trató de mantener un perfil bajo y no usaba mucho sus redes sociales. De hecho, su último post en Instagram fue en mayo de 2024, en el que expresa lo mucho que extraña a su mamá.

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