Filtran últimas palabras de Ricardo de Pascual, actor del ‘Chavo del 8’, antes de su muerte: “Estamos felices”

México sigue de luto por la muerte del actor y comediante Ricardo de Pascual, a los 85 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) durante la madrugada de este martes 21 de abril, mediante un comunicado en redes sociales.

Para homenajearlo, muchos medios han recordado su vasta trayectoria, incluyendo cuáles fueron sus últimas palabras públicas antes de su lamentable deceso. Esto fue lo que dijo.

Ricardo de Pascual / Redes sociales

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¿De qué murió Ricardo de Pascual?

Hasta el momento, se desconocen los detalles sobre la muerte de Ricardo de Pascual. Sin embargo, se sabía que el también actor de ‘Vecinos’ estaba pasando por diversas complicaciones de salud.

Hace algunos meses, contó que le habían diagnosticado EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), por lo que en ocasiones necesitaba usar oxígeno. También comentó que tenía problemas en la columna vertebral, el corazón y los riñones.

“Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio. Después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias. Aparentemente estaba bien de los pulmones; después de que me dio Covid, resultó que no, y el EPOC se declaró”, indicó en una conversación con Matilde Obregón.

Pese a su condición, el histrión no dejó de estar activo en la industria artística. Decía que eso lo ayudaba a sentirse vivo. A la par de esto, contaba con el apoyo de su familia, principalmente de su esposa, Martha, con quien se casó hace algunos años.

Muere Ricardo de Pascual; así lo confirmó la ANDA. / Redes sociales

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Estas fueron las últimas palabras de Ricardo de Pascual

Tras la noticia de su deceso, el periodista Edén Dorantes compartió, mediante su canal de YouTube, la última entrevista que le realizó a Ricardo de Pascual en 2025. Esas habrían sido sus últimas palabra públicas. Fue durante el evento promocional de ‘Tomy Zombie’, serie de Pedro Ortiz de Pinedo.

Durante la conversación, se dijo muy feliz de que el productor lo tomara en cuenta para este proyecto. Mencionó que le gustaba trabajar con un “elenco joven”, ya que le “enseñaban muchas cosas”.

“(He disfrutado) Todo. Fíjate que trabajar con jóvenes te llena de energía. Yo aprendo mucho de ellos como espero que ellos aprendan de mí. Esa frescura que tienen, esa decisión que tienen… le echan muchas ganas, es un elenco muy talentoso. Llegar a hacer estos papeles con esa juventud tan maravillosa, me llena de alegría y aprendizaje”. Ricardo de Pascual

En ese momento, usaba un tanque de oxígeno. Al ser cuestionado sobre el tema, relató que había sufrido un pequeño percance durante las grabaciones, pero que se encontraba relativamente bien.

“Tuve un problema hace unos días cuando estaba en plena grabación. Me caí, de allí me vino un problema de respiración que no oxigenaba bien, por eso el oxígeno. Tenemos que usarlo unos días y rehabilitación. Vamos a salir adelante, pero todo esto se lo debemos al cigarro, no fumen”, resaltó, a la par que le recomendaba al público tener hábitos sanos.

La entrevista se viralizó rápidamente y los fans no dudaron en recordar con nostalgia al actor. Muchos aseguraron que siempre “estará en sus corazones por formar parte de su infancia”.

¿Por qué Ricardo de Pascual se casó con una monja?

En su momento, Ricardo de Pascual fue tendencia cuando se dio a conocer que se había casado con una monja. Martha, la esposa del actor, contó que se habían conocido a través de redes sociales. Aunque al principio solo eran amigos, con el tiempo su relación evolucionó y ella decidió dejar la congregación.

Duraron 18 años de novios. Hace 12 años unieron su vida por el civil y 6 años después se casaron por la iglesia. De Pascual mencionó que la boda religiosa se dio luego de que le notificaran que estaba desahuciado.

“Nos casamos en la pandemia y por Zoom. Un doctor lo había desahuciado, le dijo que no llegaba ni a abril. El padre que lo iba a confesar nos dijo: ‘¿Se quieren casar? Tómense de las manos’. Y así fue”, indicó.

Martha fue un gran apoyo para Ricardo durante su enfermedad. En Instagram, el histrión le llegó a dedicar muchos mensajes románticos en el que dejaba ver lo mucho que la amaba.

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