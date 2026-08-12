Cristian Castro se habría reconciliado con su exnovia y no es Mariela Sánchez: “Es recalentado”| FOTOS

La vida amorosa de Cristian Castro vuelve a ser motivo de conversación. Tras una boda que nunca se llegó a realizar y el supuesto romance fugaz con Victoria Kunhe, se le vio recientemente con una mujer rubia tras una presentación en México.

En aquel entonces, el cantante no quiso decir nada al respecto y simplemente se limitó a agradecer el apoyo del público. Ahora, se han dado más detalles de quién sería la mujer misteriosa y cómo habría iniciado su aparente relación. Te contamos los detalles.

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La vida amorosa de Cristian Castro / Mezcalent

¿Quiénes son las exnovias de Cristian Castro?

A diferencia de otras celebridades, Cristian Castro ha sido abierto en hablar acerca de sus noviazgos. En los últimos años, ha tenido varias parejas. No duraba mucho con la mayoría y hubo intentos de reconciliación con algunas de ellas.

Su romance más sonado fue con la argentina Mariela Sánchez. Y es que terminaron y volvieron hasta en tres ocasiones. Previo a la ruptura definitiva, dijeron tener planes de boda. Estas son las exparejas conocidas del intérprete de ‘Azul’.

Yolanda Andrade : Su romance ocurrió en 1992. Fue corto y muy comentado en el medio artístico.

: Su romance ocurrió en 1992. Fue corto y muy comentado en el medio artístico. Sofía Vergara : Anduvieron en 1993. Él la considera como uno de los “amores más inolvidables”.

: Anduvieron en 1993. Él la considera como uno de los “amores más inolvidables”. Gabriela Bo : En 2001 se casaron, pero el romance no duró mucho.

: En 2001 se casaron, pero el romance no duró mucho. Valeria Liberman : Su segunda esposa. Estuvieron juntos por 5 años y tuvieron dos hijos.

: Su segunda esposa. Estuvieron juntos por 5 años y tuvieron dos hijos. Paola Erazo: La relación comenzó en 2010 y terminó en 2013. Es la madre de su tercera hija.

La relación comenzó en 2010 y terminó en 2013. Es la madre de su tercera hija. Ana Márquez : Un romance fugaz tras el divorcio con Erazo.

: Un romance fugaz tras el divorcio con Erazo. Malillany Marín: Otra relación que duró menos de un año.

Otra relación que duró menos de un año. Carol Victoria Urban : Se casaron en 2017. El matrimonio duró menos de un mes.

: Se casaron en 2017. El matrimonio duró menos de un mes. Maite: No es una celebridad y solo estuvieron juntos unos meses en 2021.

No es una celebridad y solo estuvieron juntos unos meses en 2021. Flor Arias : En 2022, tuvieron un romance. Tampoco duraron mucho.

: En 2022, tuvieron un romance. Tampoco duraron mucho. Mariela Sánchez : Quizá una de las más sonadas. Comenzaron en 2024 y se separaron en tres ocasiones. Terminaron definitivamente en 2025. Se dice que por una supusta infidelidad de él.

: Quizá una de las más sonadas. Comenzaron en 2024 y se separaron en tres ocasiones. Terminaron definitivamente en 2025. Se dice que por una supusta infidelidad de él. Ingrid Wagner : Estuvieron juntos durante una de sus rupturas con Mariela.

: Estuvieron juntos durante una de sus rupturas con Mariela. Victoria Kuhne: Hace algunos meses, él dijo que eran pareja. No obstante, después señaló que todo había sido una “broma”.

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Exnovias de Cristian Castro / Mezcalent

Destapan la verdadera relación entre Cristian Castro y “la rubia misteriosa”

Luego de que Cristian Castro fuera captado saliendo de una presentación con una chica misteriosa, diversos medios se dieron a la tarea de investigar su identidad y cuál sería la verdadera relación con el llamado ‘Gallito Feliz’.

Según se ha reportado, la mujer se llama Karina Barboza. Tiene cerca de 25 mil seguidores en Instagram. En redes sociales, se describe como mitad española y mitad argentina. La periodista Ana María Alvarado informó que, supuestamente, Karina y Cristian tuvieron un romance fugaz hace algunos años. Se habrían reencontrado y habrían decidido darse una nueva oportunidad.

“Ellos anduvieron por el 2016. Entonces como que es recalentado. Tengo mis fuentes. Se llama Karina Barboza. Es pareja de Cristian”. Ana María Alvarado

Al parecer, la relación de ellos sería abierta: “Ya anduvo con él. Le pasa si enfrente de ella está con otra, a ella no le preocupa”, indicó.

¿Karina Barboza confirma noviazgo con Cristian Castro?

Hasta el momento, ni Karina Barboza ni Cristian Castro han hablado abiertamente sobre el tipo de relación que tienen. No obstante, a través de redes sociales han compartido algunas fotos juntos.

De hecho, en una publicación reciente, Barboza se dijo muy contenta de que el cantante la haya invitado a una de sus presentaciones en México.

“Con la bendición de la Virgen, que ilumine nuestros caminos. Hay encuentros que parecen casualidad y otros que tienen un propósito de vida. Gracias por la invitación y por compartir conmigo un momento tan especial”, se lee.

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