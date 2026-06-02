Cristian Castro da más detalles de su pleito con Verónica Castro, ¿no habrá reconciliación? “No me quiere hablar”

Cristian Castro reveló los motivos por los que su madre, Verónica Castro está enojada con él, ¿será que la tercera en discordia fue Victoria Kühne y su relación fallida?

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Cristian Castro habla del supuesto enojo de Verónica Castro y menciona a Victoria Kühne. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Cristian Castro y Victoria Kühne?

La relación entre Victoria Kühne y Cristian Castro llamó la atención luego de que, el pasado 26 de abril, la cantante y productora compartió una fotografía junto al cantante en sus redes sociales.

En la imagen, la empresaria aparece abrazando al intérprete y acompañó la publicación con un mensaje que dejó ver el cariño que siente por él, lo que llevó a que surgieran versiones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

Pese a la atención generada por la publicación, Victoria Kühne dejó claro que prefiere mantener los asuntos relacionados con su vida privada fuera del foco público.

Al ser cuestionada sobre el tema, evitó profundizar en los detalles de la relación y reiteró la postura que ha mantenido durante años respecto a su intimidad. “Ustedes saben que yo nunca he hablado de mi vida personal y es algo que me encantaría que se quedara así, pero les agradezco mucho el interés”, expresó.

Sin embargo, tiempo después, Cristian Castro ofreció una versión distinta durante un encuentro con medios de comunicación. El cantante negó que existiera una relación amorosa entre ambos y explicó que su vínculo con Victoria Kühne se limita a una amistad.

“No sé si se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no somos novios, colegas, amigos. Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento. Es una familia muy bonita de Monterrey, muy buenos, pero no somos novios”. Cristian Castro.

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Cristian Castro desmintió romance con Victoria Kühne. / Foto: Instagram/@victoriakuhne.

¿Por qué Verónica Castro está enojada con su hijo Cristian Castro?

Durante una entrevista con Despierta américa, Cristian Castro habló sobre la relación que mantiene actualmente con su madre, Verónica Castro, y compartió la razón por la que, según su versión, ella estaría molesta con él.

El cantante vinculó esta situación a los rumores que surgieron en torno a Victoria Kühne, luego de que ambos fueran relacionados sentimentalmente en semanas recientes.

Al abordar el tema, Cristian explicó que Verónica Castro veía con buenos ojos la cercanía entre él y la empresaria, por lo que considera que la falta de una relación formal entre ambos pudo haber generado cierta inconformidad.

“Ella quería que estuviéramos juntos, quería que saliéramos y por eso yo creo que está enojada”. Cristian Castro.

El intérprete también reveló que ha intentado acercarse a su madre para mantener la comunicación. Según relató, pese a sus esfuerzos, no ha obtenido respuesta hasta el momento, pues incluso el 10 de mayo le mandó flores, lo que provocó la molestia de Verónica Castro.

“Hasta ahora no me quiere hablar. Le mandé flores y le hablé aparte” Cristian Castro

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Verónica Castro y Cristian Castro: esto dijo el cantante sobre el motivo de su distanciamiento. / Redes sociales

¿Victoria Kühne le dedica una canción a Cristian Castro?

Victoria Kühne compartió un adelanto de su próxima canción en redes sociales, donde interpreta una letra que habla de una decepción amorosa marcada por reclamos relacionados con mentiras, actitudes y el fin de una relación.

El fragmento llamó la atención de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a comentar sobre el posible destinatario del tema sería Cristian Castro, pues dice:

“Me dolió en el alma, cuando me enteré de tantas mentiras, no lo esconderé, te haces el muy hombre, te haces el valiente, pero todos saben que eres un corriente. Y sigue bailando por todos los bares, haciéndote el fuerte, qué me va a importar, sigue de borracho, ya no me interesas, haciéndote el macho que jamás serás”. Canción de Victoria Kühne.

Sin embargo, hasta el momento Victoria Kühne no ha señalado públicamente que el tema esté inspirado en alguna persona en particular ni ha confirmado que la letra tenga relación con el cantante.

Por su parte, Cristian Castro fue cuestionado sobre las especulaciones y descartó que la composición estuviera dirigida a él. El intérprete explicó que algunos elementos mencionados en la letra no corresponden a sus hábitos personales.

“No creo que sea para mí, la verdad que no, yo ni tomo, menciona mucho que toma, no creo”, declaró Cristian Castro, quién anteriormente fue criticado por Juan José ‘Pepillo’ Origel por su comportamiento en un concierto.

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