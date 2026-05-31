¿Cristian Castro reveló que fue diagnosticado con seria enfermedad? Aquí el video donde habla de su condición

El cantante Cristian Castro, quien recientemente reveló cómo vive su orientación, vuelve a dar de qué hablar en redes sociales. Esta vez no por su música ni por su vida amorosa, sino por un tema mucho más íntimo: su infancia, el aislamiento que vivió y una posible relación con el autismo. Un video que circuló originalmente en 2023 resurgió con fuerza en 2026 y dejó a muchos con el corazón encogido… y sorprendidos.

El cantante, hijo de la icónica Verónica Castro, se sinceró como pocas veces sobre su niñez, su mundo interior y cómo encontró en la música una salida emocional.

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Cristian Castro y Verónica Castro / Redes sociales

¿Por qué Cristian Castro dijo que se sentía “aislado del mundo” desde niño?

Durante su participación en un foro relacionado con el autismo, Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, compartió una parte poco conocida de su vida. El intérprete de Azul relató que desde niño se sintió diferente, incluso ajeno al mundo que lo rodeaba.

“Desde niño me sentí en un mundo un poco aislado o muy aislado del resto del mundo” Cristian Castro

De acuerdo con su propio testimonio, ese comportamiento llamó la atención de sus maestros, quienes llegaron a sugerir a su madre buscar ayuda especializada.

“Mis maestros le recomendaban a mi madre que me llevara psicólogos, sociólogos, etcétera”. Cristian Castro

Este relato ha generado gran interés en redes, ya que muchos usuarios se han identificado con su historia, mientras otros han abierto el debate sobre la importancia de detectar el autismo en la infancia.

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Cristian Castro habló del autismo en 2023. / Mezcalent

¿Cristian Castro fue diagnosticado con autismo? Esto es lo que realmente dijo

Aunque el video de Cristian Castro el cantante mexicano, ha generado titulares que apuntan a un posible diagnóstico, lo cierto es que el propio cantante nunca afirmó de forma directa que tuviera autismo.

Lo que sí explicó es que su forma de ser podría confundirse con rasgos del espectro:

“Sentirme aislado y creando yo una dimensión propia que definitivamente se podría confundir con un autismo”. Cristian Castro

Además, Cristian Castro habló sobre su personalidad introvertida y su intensa vida interior, una característica que, según él, también comparten muchos artistas.

“Todos los artistas… tenemos un cierto grado de autismo de alguna manera”. Cristian Castro

Esta frase, aunque polémica, abrió conversación sobre la relación entre creatividad, sensibilidad emocional y condiciones como el TEA.

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Cristian Castro asegura que más artistas tienen autismo. / Redes sociales

¿Cómo la música ayudó a Cristian Castro a superar su aislamiento?

Uno de los momentos más conmovedores del discurso fue cuando Cristian Castro quien está por graduarse de la prepa, habló sobre cómo encontró refugio en la música. Desde pequeño, el cantante comenzó a crear historias, escribir canciones y desarrollar su imaginación en privado.

“Decidí cantar para liberarme”. Cristian Castro

El intérprete también recordó cómo imaginaba romances y componía canciones en secreto: “En mi mundo interior soñaba con una novia, le escribía, le componía, le cantaba melodías y canciones en secreto”.

Para muchos fans, estas declaraciones explican la intensidad emocional que caracteriza su música. El propio cantante lo dejó claro:

“He sacado mucho de mí a través de este aislamiento como para darle a la gente mi canto”. Cristian Castro

Cristian Castro uso esta condición para componer canciones. / Redes sociales

¿Por qué Cristian Castro apoya visibilizar el autismo?

Más allá de lo personal, Cristian Castro, ex de Itati Cantoral, utilizó ese espacio para enviar un mensaje importante: la necesidad de respetar y comprender a las personas con Trastorno del Espectro Autista.

“Queremos que los traten igual”. Cristian Castro

El cantante destacó que las personas dentro del espectro no solo merecen inclusión, sino que también poseen un enorme potencial.

“Los chicos autistas tienen una genialidad, tenemos que respetar esa genialidad”. Cristian Castro

Incluso confesó sentirse identificado con algunos rasgos: “Me siento identificado con el niño autista porque si no lo fui, tal vez lo sentí realmente”.

Así fue como el cantante Cristian Castro habló del autismo: