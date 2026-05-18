Alejandra Ávalos revela que Cristian Castro le “echaba los perros": “Hubo un coqueteo de vez en cuando”

Cristian Castro ha sido tema de conversación en los últimos días. Tras haber negado que sostenía una relación con Victoria Kühne, así como los “insultos” que recibió de Verónica Castro. Ahora, Alejandra Ávalos confirmó que el cantante en el pasado “le tiraba los perros”. ¿Qué fue lo que dijo? Acá te lo dejamos.

Alejandra Ávalos confesó que Cristian Castro le “tiró los perros”. / Foto: Redes sociales.

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¿Quién es Alejandra Ávalos y cuál es su trayectoria?

Alejandra Ávalos es una cantautora y actriz que lleva más de 40 años en el mundo artístico. Ganó notoriedad por su voz soprano, así como por su versatilidad para interpretar varios géneros musicales como pop, bolero, ranchero y música electrónica.

Su debut ocurrió en las décadas de los 80 y 90 con varios exitosos álbumes musicales como:



Ser o no ser (1988).

Amor, fascinarme (1990).

Amor sin dueño (1991).

También ha actuado en diversas producciones de telenovelas para televisión abierta como:



El padre gallo (1986).

Amor y venganza (1991).

Que te perdone Dios (2015).

Actualmente tiene 57 años de edad. Recientemente, en marzo de 2026, Alejandra Ávalos apareció junto al conductor René Franco y confirmaron que “están saliendo”.

Luego de que se dieran un beso frente a las cámaras, Ávalos mencionó:

“Estamos saliendo, con mucho amor, con cariño, con respeto, porque nos queremos desde hace muchos años y pues nos gusta estar juntos” Alejandra Ávalos.

Alejandra Ávalos tiene una destacada trayectoria en el espectáculo. / Foto: Redes sociales

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¿Cristian Castro y Alejandra Ávalos fueron novios?

Recientemente, en un encuentro con los medios de comunicación, Alejandra Ávalos mencionó que Cristian Castro “le echaba los perros”. Reveló que esto fue durante un viaje en España.

“¿Echarse los perros es coquetearte?” (…) Coquetearte sí porque soy mujer. Entonces sí hubo un coqueteo de vez en cuando en un viaje”. Alejandra Ávalos.

Además de haber confesado el coqueteo, la prensa le preguntó sobre cómo le hubiera parecido a Ávalos tener de suegra a Verónica Castro. Sin dar muchas palabras, la actriz contestó:

“Me mata, Verónica, yo creo, o sea, hasta ahí caía de su gracia, yo creo. ¡Imagínate!” Alejandra Ávalos.

Alejandra agregó que solamente entre Cristian Castro y ella hubo coqueteo y “nada más”, dijo.

“Nada más hubo un coqueteo y estábamos libres los dos”. Alejandra Ávalos.

Así contó Alejandra Ávalos que Cristian Castro la estaba coqueteando:

❤️ Cristian Castro le echo los PERR0S a Alejandra Ávalos 🤣 le coqueteo en Europa y quería todo 😱#ebninforma #ernestobuitronnews #alejandraavalos #cristiancastro pic.twitter.com/W2T1Cfa4rb — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 16, 2026

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¿Quién es la pareja actual de Cristian Castro?

Recientemente, Cristian Castro se vio envuelto en una polémica, luego de que a finales de abril de 2026, una fotografía con la empresaria Victoria Kühne destapara un rumor de una posible relación entre ambos.

La fotografía se hizo viral en las redes sociales e incluso Verónica Castro se mostró entusiasmada al saber que “ya tenía nuera”.

Sin embargo, la semana pasada, Cristian Castro reveló que no tenía una relación sentimental con ella y que solamente eran amigos.

Esto provocó el enojo de su madre, Verónica Castro, quien afirmó en una entrevista con ‘Ventaneando’ que entre ambos sí había un noviazgo, por lo que se sintió con la libertad de comentarlo entre los reporteros.

Mencionó que no solamente la hizo quedar mal con la audiencia, luego de decir que “ya tenía nuera”, sino también con la familia de Kühne.

“Estaban juntos, no me puede decir que no, yo los estaba viendo. (Está mal) Que haya dicho esa tontería. Yo me muero de la pena de hablar con su madre y decirle: ‘Perdona al estúpido de mi hijo’, ¿cómo le hago? Obviamente voy a hablar con Vicky para que me cuente un poco más… Me tumba una amistad que yo quería para toda la vida”. Verónica Castro.

Durante la entrevista, Verónica Castro mencionó que estaba distanciada de su hijo, asegurando que ni siquiera la había felicitado el Día de las Madres.

“No me ha hablado por teléfono. No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pi… florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota. En todos lados dice: ‘Quiero a mi mamá cerca’ y yo de: ‘ay, qué hijo divino’ y, a la hora de la hora, no tenemos contacto, ¿qué nos pasó?” Verónica Castro.