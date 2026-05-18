Michelle Castro revela la verdad del pleito entre Verónica Castro y Cristian Castro: “afectó a mi mamá”

La polémica entre Verónica Castro y Cristian Castro sigue dando de qué hablar luego de que la actriz explotara públicamente contra su hijo por el supuesto rompimiento con Victoria Kühn. Lo que comenzó como una aparente diferencia familiar terminó convirtiéndose en uno de los escándalos más comentados del espectáculo mexicano, especialmente después de que la conductora llamara “idiota” y “estúpido” al cantante en plena televisión nacional.

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Cristian Castro y Verónica Castro / Redes sociales

¿Por qué Verónica Castro explotó contra Cristian Castro en televisión?

La controversia comenzó cuando Verónica Castro confirmó públicamente el romance entre Cristian Castro y Victoria Kühn, hija de unos amigos cercanos de la actriz. Incluso, la famosa se mostró emocionada y aseguró sentirse feliz con la supuesta relación sentimental de su hijo.

Pero todo cambió cuando Cristian Castro negó el romance y aseguró que Victoria solo era una amiga. Esto habría molestado profundamente a Verónica Castro, quien sintió que quedó como mentirosa frente a una familia que conoce desde hace años.

Durante una transmisión en vivo de Ventaneando, la actriz no ocultó su enojo y lanzó fuertes declaraciones contra el intérprete de “Azul”.

“Quedo mal con los papás de ella. Yo conozco a su mamá de Victoria, hace ya muchos años. Entonces no puede decir: ‘Esta chica, esta muchacha’. No, es una mujer hecha y derecha… Si dijo que no y se echó para atrás, pues la verdad, qué güey” Verónica Castro

La situación empeoró cuando también reveló que Cristian Castro no la habría felicitado el Día de las Madres, algo que aumentó todavía más la tensión mediática alrededor de la familia.

“No me ha hablado por teléfono. No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pi… florecitas, que se las meta donde ya sabe”, declaró molesta.

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Verónica Castro hiperventila en pleno evento / Captura de pantalla/Mezcalent/Redes sociales

¿Qué dijo Michelle Castro sobre la relación entre Verónica Castro y Cristian Castro?

Ante toda la polémica, Michelle Castro habló con distintos medios de comunicación y aseguró que la situación entre Verónica Castro y Cristian Castro no es tan grave como muchos creen.

Según explicó, ambos tienen personalidades muy fuertes y suelen discutir constantemente, pero también reconciliarse después de sus diferencias.

“Mi hermano y mi mamá son como todas las familias, se pelean, se contentan, se vuelve a pelear, se vuelven a contentar y así, como todas las familias, pero están bien” Michelle Castro

Cristian Castro / FB: Cristian Castro

Michelle también reconoció que Cristian Castro suele involucrarse rápidamente en relaciones sentimentales, algo que habría afectado emocionalmente a Verónica por la cercanía que tenía con la familia de Victoria Kühn.

“Cris, lo que siempre he dicho, ya lo conocemos, enamoradizo entra y sale de relaciones y obviamente le afectó un poquito a mi mamá porque conoce a la familia”, explicó.

Además, negó que exista un distanciamiento absoluto entre madre e hijo, aunque sí aceptó que no suelen verse con frecuencia debido a las giras y compromisos del cantante.

“Hablan y todo, no hay ningún distanciamiento. Luego se le va a mi hermano, pero hay que ponerlo un poquito en regla” Michelle Castro

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¿Cómo es realmente la relación entre Cristian Castro y Verónica Castro?

Michelle Castro también reveló que, aunque Cristian Castro y Verónica Castro se quieren profundamente, sus personalidades suelen provocar choques constantes.

“Mi mamá adora a mi hermano, mi hermano adora a mi madre, a lo mejor no se entienden tanto, no son tan afines. Los dos son de carácter fuerte y de repente pueden confrontarse un poquito más”, señaló.

El productor reconoció que Cristian pasa gran parte del tiempo trabajando y viajando, razón por la que no convive demasiado con su familia. Sin embargo, aseguró que cuando el cantante está en México sí procura visitar a su mamá.

Verónica Castro y Cristian Castro protagonizan emotivo encuentro en televisión / Instagram

Incluso habló sobre la supuesta soledad que ha mencionado Cristian Castro en distintas entrevistas y aseguró que el cantante siempre ha estado rodeado de pareja y familia, aunque todavía no encuentra una relación estable.

“Cris siempre ha estado en pareja, como familia sí hemos estado pero ya tiene que encontrar a alguien que le dure un poquito más”, comentó.

Las declaraciones de Michelle ayudaron a bajar la tensión que se había generado alrededor de la familia Castro, aunque en redes sociales el tema sigue provocando opiniones divididas.

Así lo dijo Michelle Castro: