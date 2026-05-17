A los 19, Verónica Castro se enamoró de un hombre de 41 y casado: el romance oculto que pocos conocían

Lo que parecía una historia de amor en camerinos terminó siendo un secreto lleno de engaños, diferencias de edad y una vida oculta que Verónica Castro descubrió demasiado tarde.

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Verónica Castro / Mezcalent

¿De quién se enamoró Verónica Castro a los 19 años y cómo comenzó su romance con Manuel “el Loco” Valdés?

La historia entre Verónica Castro, actriz y conductora mexicana, y Manuel “el Loco” Valdés, icónico comediante del cine y la televisión, comenzó cuando ella apenas daba sus primeros pasos en el espectáculo.

Verónica tenía apenas 15 años cuando empezó a involucrarse en producciones televisivas, pero fue dentro del programa Operación Ja Já donde coincidió con Valdés, uno de los protagonistas del show y ya una figura consolidada.

Con el paso del tiempo, la cercanía creció entre bromas, sketches y largas jornadas de trabajo. Sin embargo, no fue sino hasta que ella cumplió 19 años, durante la gira de Ensalada de locos, que el vínculo se transformó en una relación sentimental.

El propio “Loco” Valdés llegó a admitir: “La conocí en el programa Operación Ja Já… fui evolucionando el asunto… en lugar de 40 y 20 eran 41 y 19”.

La diferencia de edad, más de dos décadas, no fue impedimento para que el romance avanzara, pero lo que Verónica no sabía era lo que realmente se escondía detrás de él.

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¿Qué pasó cuando Verónica Castro quedó embarazada de Manuel “el Loco” Valdés y por qué terminó su relación?

El momento más crítico llegó cuando Verónica Castro descubrió que estaba esperando un hijo. Tenía apenas 20 años y una carrera en ascenso, mientras enfrentaba una realidad complicada y sin el apoyo que esperaba.

Al compartir la noticia con Manuel Valdés, la reacción del actor no fue la que ella imaginaba. La propia Verónica lo contó años después:

“Obviamente yo creo que no le gustó porque sí se echó pa’ atrás… dije ‘bueno’”. Verónica Castro

Fue en ese instante cuando decidió poner punto final a la relación. No quiso forzar una responsabilidad ni depender económicamente de él: “Sí (decidí terminar), porque si no reaccionan en ese momento bien, pues tampoco vas a tener a fuerza que ‘dame dinero’”.

El 8 de diciembre de 1974 nació Cristian Castro, a quien la actriz registró únicamente con sus apellidos, asumiendo el papel de madre soltera en una época donde no era nada sencillo.

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¿Cómo afectó el romance de Verónica Castro y Manuel Valdés en la relación con su hijo Cristian Castro?

Durante los primeros años de vida del cantante, Cristian Castro no tuvo contacto con su padre Manuel “el Loco” Valdés. Fue criado principalmente por su abuela, Socorro Castro, debido a que Verónica debía trabajar constantemente para sostener su carrera y su hogar.

Cristian supo la identidad de su padre años después, pero la relación con Manuel “el Loco” Valdés nunca fue cercana durante su infancia. De hecho, fue hasta la adultez del cantante que decidió buscarlo y reconocerlo públicamente, marcando así un reencuentro tardío con su historia familiar.