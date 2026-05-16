Leslie Gallardo no quiere saber nada de Emilio Osorio: Explota en entrevista al preguntarle de él: “Me reitro”

Leslie Gallardo vivió un momento que para ella resultó incómodo luego de que le preguntaran sobre su expareja Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos. ¡Explotó! ¡No soportó!

A la influencer no le pareció nada agradable que uno de los reporteros le preguntara sobre su exnovio, te mostramos cómo fue su reacción. ¡Polémico e incomodísimo momento!

Leslie Gallardo se retiró´de una entrevista tras preguntarle sobre su exnovio Emilio Osorio. / Foto: Instagram: _@lesliegallardo.

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¿Cómo se conocieron Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

Leslie Gallardo y Emilio Osorio se conocieron poco antes de que el joven entrara a la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’. El actor detalló que fue por Alba, exintegrante de ‘Acapulco Shore’.

“Por Albita, antes de que él entrara a ‘La casa de los famosos’. Albita me dice: ‘Tengo un amigo que no sé por qué siento que encajaría bien contigo’”. Leslie Gallardo.

Ambos señalaron que Alba es muy amiga de Romina Marcos, hermana de Emilio, y fue ella quien hizo que el hijo de Juan Osorio supiera que a Leslie le gustaba.

A pesar de saberlo, Emilio siempre respetó su relación con Karol Sevilla, ya que en ese momento aún estaban juntos.

“Llegó Romi y me dijo que le gustaba tal. La realidad es que yo no te busqué en mi teléfono, solo en su Instagram y cuando lo vi, dije: ‘Va a querer charlar... Es solo cosa de una noche’”. Emilio Osorio.

Ambos señalaron que en su momento no pasó nada y, tras la participación de Emilio en ‘La casa de los famosos México’ y al haber terminado con Karol Sevilla, Leslie mencionó que le mandó mensaje para felicitarlo.

Posteriormente, comenzaron a salir hasta que surgió la química y el amor entre ambos y formalizaron una relación.

Leslie Gallardo y Emilio Osorio se conocieron antes de que el hijo de Niurka Marcos entrara a ‘La casa de los famosos Mèxico’. / Foto: Redes sociales

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¿Por qué terminaron Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

Leslie Gallardo y Emilio Osorio comenzaron a salir a finales de 2023 y duraron un año y cinco meses juntos, hasta que en mayo de 2025 anunciaron que ya no eran pareja.

Leslie mencionó que había situaciones en las que no se sentían cómodos los dos y mencionó que para ambos les costó terminar esta unión.

“A los dos nos costó tomar la decisión. Fue mutuo. Al final, había muchas cosas con las que no nos sentíamos cómodos. Creo que, gracias a él, descubrí cosas de mí que no sabía que tenía”. Leslie Gallardo.

De igual manera, Gallardo detalló que la vida es un movimiento y los ciclos terminan. Añadió que Emilio le enseñó muchas cosas:

“En realidad, la vida es movimiento. Los ciclos terminan. Emilio es una persona que me enseñó muchas cosas. Aprendí mucho con él. Fue un ciclo hermoso. No tengo absolutamente nada en contra de él”. Leslie Gallardo.

Leslie Gallardo sí dio detalles del por qué terminó con Emilio Osorio. / Foto: Redes sociales.

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¿Cómo fue el momento en que Leslie Gallardo abandona entrevista al preguntarle sobre Emilio Osorio?

Aunque el momento fue breve y rápido, se vio bastante incómodo y sí se volvió viral. Todo pasó en un encuentro con la prensa en el que Leslie Gallardo fue cuestionada acerca de Emilio Osorio y la próxima telenovela en la que aparecerá.

Tan solo con escuchar el nombre de su expareja, Leslie inmediatamente dijo que si no se iba a hablar de su trabajo, se retiraría, lo cual hizo y agradeció a la prensa.

“¡Me retiro! Es un tema que no me importa hablar porque estoy aquí para hablar de mi trabajo. Los quiero mucho, gracias por todo, nos vemos pronto”. Leslie Gallardo.

Cabe destacar que la prensa estaba hablando con Leslie sobre su participación que tendrá en Master Chef Celebrity 24/7.

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