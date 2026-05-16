Aldo De Nigris revela detalles de su nueva novia y redes explotan: “Es güerita y todo”, ¿Elaine Haro?

El nombre de Aldo De Nigris vuelve al centro de la conversación, luego de revelar detalles de su nueva novia. El influencer regio la describió y miles de internautas ya especularon el nombre de la afortunada. Te contamos lo que sabemos.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cuándo confirmó Aldo de Nigris que ya tiene novia?

Durante una emisión de Jalando Fierro, el programa de YouTube conducido por Poncho De Nigris y Konan, Aldo De Nigris participó en una charla donde recordaron distintas anécdotas relacionadas con sus relaciones sentimentales.

En medio de la conversación, Poncho sorprendió al revelar: “ Que ya tiene morrita ”, haciendo referencia a su sobrino. La declaración provocó la reacción inmediata de Yetus, quien también formaba parte del programa y se mostró impactado por la noticia.

Fue entonces cuando Aldo hizo una confesión que tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, al asegurar que actualmente ya tiene novia y que esta sería apenas la segunda relación formal que ha tenido en toda su vida:

Yo digo que está mamal*n, si ya mucho tiempo (soltero), apenas sería me segunda. Aldo de Nigris

Tras la declaración, múltiples nombres surgieron en torno al influencer, el de Elaine Haro fue el más repetido. ¿Se confirmó?

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Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Qué detalles reveló Aldo de Nigris sobre su novia?

En un reciente encuentro con Televisa Monterrey, el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris, compartió detalles de su nueva relación.

“ No es del medio, no la conocen, me da miedo que la conozcan porque la pueden subir ”, dijo Aldo.

Aunque trató de ser discreto, Aldo De Nigris finalmente aceptó ante los medios que sí tiene pareja. El influencer no quiso revelar el nombre de la joven, pero sí compartió algunos detalles que inmediatamente encendieron la curiosidad de sus seguidores:

Yo ya he dicho que estoy saliendo con alguien, pero eso lo mantengo privado (...) Es güerita y todo. Aldo de Nigris

Ahora, con las recientes confesiones de Aldo, parece confirmarse que la mujer que ocupa actualmente su corazón no es Elaine Haro.

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¿Quién es Aldo de Nigris?

Aldo De Nigris es un influencer, creador de contenido y una reconocida figura del mundo digital originaria de Monterrey, Nuevo León.

Pertenece a una conocida familia regiomontana vinculada al entretenimiento y al deporte. Es sobrino del conductor e influencer Poncho De Nigris y familiar del exfutbolista Aldo de Nigris, figuras reconocidas en el norte del país.

Antes de ingresar al reality show, Aldo ya había construido una comunidad importante en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte videos de humor, retos virales, estilo de vida y momentos de su día a día.

Su salto definitivo a la fama ocurrió en 2025 con su participación en La casa de los famosos México. Tras ganar el programa, su popularidad creció considerablemente y comenzó a participar en entrevistas y reconocidos programas como Vecinos.

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