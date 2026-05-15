Mía Rubín dedica este romántico mensaje a su novio a días de ¿dar el siguiente paso? “Una noche inolvidable”

Mía Rubín se encuentra viviendo un bello romance al lado de su novio Tarik Othón, con quien cumplirá en los próximos días tres años de relación.

La hija del famoso cantante Erik Rubín, quien recientemente estrenó su gran éxito ‘Lento’, se adelantó a la celebración de su aniversario de pareja, ya que le dedicó un bello, tierno y lindo mensaje a su novio. ¿Cuál fue? Acá te lo decimos.

Mía Rubín y su novio Tarik Otón viven una etapa feliz de enamoramiento. / Foto: Francisco Mancera.

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¿Cómo empezó la relación entre Mía Rubín y Tarik Othón?

En una entrevista con TVNotas, Mía Rubín dio a conocer cómo fue que conoció a su actual novio, Tarik Othón. Señaló que su papá, Erik Rubín, y el de su pareja son amigos.

Detalló que asistió a una fiesta por el cumpleaños de su papá Erik Rubín y ahí fue cuando la química entre los dos comenzó.

Agregó que los padres de ambos tenían intención de que la ahora pareja se conociera, por lo que se pudo haber tratado de un plan.

“Mi papá y el papá de mi novio son amigos desde hace mucho tiempo. Fue como plan con maña, porque nos querían juntar, pero nos adelantamos. Nunca nos habíamos visto, pero lo conocí en la fiesta de cumpleaños de mi papá. Después me dijo que en una semana regresaría a verme. Desde ahí se hizo la conexión y nuestros papás están felices”. Mía Rubín.

Rubín ha destacado que los padres de ambos aprueban su relación amorosa.

Tarik Othón y Mía Rubín están a punto de celebrar tres años de novios. / Foto: Alejandro Isunza / Redes sociales.

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¿Cuál fue el romántico mensaje que Mía Rubín le dedico a su novio Tarik Othón?

Aunque todavía no han hablado de dar el siguiente paso en su relación, en días pasados, Mía Rubín compartió un momento en sus redes sociales que vivió con su novio Tarik Othón, el cual lo volvió mágico, debido a que en unos días cumplirán tres años de relación amorosa.

Mía acompañó a Tarik a un evento de charreada, donde el joven, vestido de charro, participó.

A través de sus redes sociales, Mía Rubín le dedicó unas palabras a su novio. Destacó que no fue nada planeado, pero resultó una “noche inolvidable”.

La cantante agradeció a Tarik por haberla recibido con tanto cariño y agradeció los momentos que compartieron juntos.

En el video que circula en redes sociales, se muestra a Mía Rubín cantar sobre el escenario del evento de charreada y a su novio mirándola muy enamorado.

La fecha exacta en que la pareja cumplirá tres años de noviazgo será el próximo martes 19 de mayo de este 2026.

“Sin duda una noche inolvidable. Sin tener nada planeado, y con el propósito de ir a disfrutar y divertirnos, pues que termino arriba del escenario. Gracias por hacernos parte de una noche tan especial y por recibirme con tanto cariño. @tarik_othon_oficial qué bonito es compartir momentos tan lindos contigo” Mía Rubín.

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¿Quién es Tarik Othón, novio de Mía Rubín?

Tarik Othón, novio de Mía Rubín, tiene 23 años de edad. Es originario de Querétaro y tiene gusto por la tauromaquia, lo que lo ha llevado a tener una carrera como rejoneador.

Desde el 2018, el joven se ha preparado de manera profesional para consolidar una carrera en este medio.

Sus respectivas ocupaciones no son impedimento para darse a notar con Mía Rubín en diferentes ocasiones, ya que la pareja comúnmente comparte diferentes momentos juntos en sus redes sociales.

Tal y como ocurrió recientemente, Tarik invita a su parjea Mía Rubín a sus respectivos eventos, así como ella lo hace en los festivales y alfombras rojas del espectáculo.