Actriz mexicana soltó que Alexis Ayala fue el amor de su vida, ¿lo busca tras su divorcio de Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala es uno de los actores más queridos en el medio y también el que ha protagonizado varias relaciones a lo largo de su carrera. Sin embargo, existió un amor de juventud que lo marcó de importante manera. Antes de su mediático divorcio de Cinthia Aparicio, el actor compartió historia con varias de sus colegas, entre ellas Fernanda López, Ana Brenda Contreras, Paty Díaz e Itatí Cantoral, pero solo una lo considera el “amor de su vida”. ¿Lo buscará ahora que regresa nuevamente a la soltería?

Alexis Ayala protagonizó varias historias de amor en la vida real antes de Cinthia Aparicio. / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

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¿Quién es la actriz que considera que Alexis Ayala es el amor de su vida?

A lo largo de su trayectoria, Alexis Ayala ha protagonizado historias dentro y fuera de su pantalla. Al igual que en la ficción, existen algunas que han creado mayor empatía con él; tal es el caso de Itatí Cantoral.

Durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino, la actriz habló sin filtros sobre el romance que protagonizó con Alexis Ayala en su juventud, a quien describe como “el amor de su vida”.

En ese entonces, ambos comenzaban su recorrido en el mundo artístico y eran muy jóvenes, lo que la llevó a imaginar una vida juntos: “Era muy guapo. Me quería casar con él y tuve hasta vestido de novia”, recordó.

Itatí Cantoraln recuerda a Alexis Ayala como el amor de su vida. / @lagranjavipmx, @Itatic_oficial y Archivo tvnotas

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¿Cómo fue la relación entre Alexis Ayala e Itatí Cantoral?

Itatí Cantoral recuerda que su relación con Alexis Ayala fue uno de los capítulos más intensos de su vida, y aunque existía una visión a futuro, su papá intervino.

“Fue una relación muy intensa. Yo estaba estudiando actuación, él estaba empezando su carrera.” Itatí Cantoral

Hoy en día sigue conservando un gran cariño por Alexis Ayala, pero el tiempo la ha llevado a reflexionar que quizá no estaban destinados a estar juntos, pero lo sigue amando.

“Sí, lo amo, lo amo, es el amor de mi vida’. Y sí, era encantador, era hermoso, increíble.” Itatí Cantoral.

¿Será que ahora que es un hombre soltero lo busca? Al momento, la actriz no se ha pronunciado. ¿Habrá recalentado?

Alexis Ayala e Itatí Cantoral juntos cuando eran jóvenes. / Captura de pantalla

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¿Quiénes han sido las parejas de Alexis Ayala?

A lo largo de su trayectoria, Alexis Ayala ha tenido una vida sentimental pública en la que ha protagonizado varias historias de amor. Algunas de las más recordadas fueron con Ana Brenda Contreras e Itatí Cantoral, quienes estuvieron en su vida mucho antes de Cinthia Aparicio.

Además de su reciente divorcio, el actor ya se ha separado antes de personalidades como:



Fernanda López

Ana Brenda Contreras

Paty Díaz

Karla Álvarez

Beatriz Zazueta

Itatí Cantoral

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