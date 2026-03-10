Itatí Cantoral habría sufrido maltrato durante el rodaje de María la del barrio; así lo recordó: “Yo lloraba”

Uno de los personajes más recordados de Itatí Cantoral es el de ‘Soraya Montenegro’ en la telenovela ‘María, la del barrio’, protagonizada por Thalía y Fernando Colunga. Algunos hasta han llegado a considerar que su interpretación “opacó” de cierta manera a los actores estelares.

A pesar de que Cantoral recuerda a su personaje con mucho cariño, admitió recientemente que el rodaje no fue nada fácil, sobre todo al principio, ya que habría sufrido mucho estrés derivado del aparente maltrato y presión que recibió por parte de la producción. Esto fue lo que dijo.

Itatí Cantoral / Redes sociales

Lee: Rechazó Itatí Cantoral sueldazo de medio millón a la semana en reality, ¡por poderoso motivo!

¿Por qué el personaje de Itatí Cantoral en ‘María la del barrio’ es tan icónico?

‘María la del barrio’, estrenada en 1995, fue un melodrama protagonizado por Thalía y que forma parte de la llamada saga de ‘Las Marías’. Itatí Cantoral interpretó a ‘Soraya Montenegro’, la villana principal.

Pese a ser “la mala” de la historia, ‘Soraya’ se ganó el corazón del público por su presencia en la pantalla. Muchas de las escenas siguen siendo muy recordadas hasta el día de hoy y hasta se han vuelto “memes clásicos”.

Una de las más populares fue la escena de “maldita lisiada”. En dicho fragmento, ‘Soraya’ encuentra a ‘Nandito’ besando a ‘Alicia’, quien está en silla de ruedas. La villana, al ver que su “enamorado” estaba con otra persona, sufrió una especie de crisis y comenzó a agredir a la pareja.

Este momento es considerado por muchos como “icónico”, ya que ‘Soraya’ “enloqueció” a tal punto que, para los fans, resulta un poco gracioso. La propia Itatí ha reconocido que su personaje la ha ayudado a seguir vigente no solo en los medios de comunicación, sino también en redes sociales.

Tanto ha sido así que diversas plataformas como Netflix y, más recientemente, los organizadores del Super Bowl la han invitado a colaborar con ellos para promocionar ciertas cosas.

Itatí Cantoral / Redes sociales

Te recomendamos: Eduardo Zucchi, hijo de Itatí Cantoral, llega como galán a la TV: ¿Ya lo viste? Así luce el actor

¿Qué le pasó a Itatí Cantoral durante el rodaje de ‘María la del barrio’?

En una entrevista reciente, Itatí Cantoral habló sobre el aparente maltrato y presión que sufrió al comenzar las grabaciones de ‘María la del barrio’. Y es que, de acuerdo con su versión, la productora no quedaba conforme con sus escenas y exigió que se repitieran todas las tomas.

“Empiezo a grabar y me dicen: ‘No, te vamos a volver a repetir todas las escenas’. Te digo que las primeras escenas, como 15 o 20 días, me regresaron. Yo, como era chica, tenía 19 años, dije: ‘¿Nací para eso?, ¿seré pésima actriz?’ Me están regresando todas las escenas”. Itatí Cantoral

La actriz reconoció que esto le generó mucho estrés, pues llegó a pensar que la iban a despedir del proyecto. Señaló que, en aquel entonces, no podía opinar sobre el guión u otros aspectos del rodaje y se veía forzada a solo “acatar órdenes”.

“Cuando me dijeron: ‘No, se van a tener que repetir las escenas’, dije: ‘Igual y me sacan’. Se ha visto en otras telenovelas, igual te dicen: ‘Muchísimas gracias, ya llegó otra actriz con el mismo peinado que tú’. Me puse muy nerviosa”, resaltó.

Relató que no solo le cambiaron el peinado en muchas ocasiones, sino que también le pedían que modificara ciertos aspectos como la voz para ver a qué se podría adaptar mejor al personaje.

Le hicieron repetir todas las escenas .. pic.twitter.com/XA7GkmL5Oj — Melo Montoya Chávez (@MeloMontoya) March 10, 2026

¿Cómo recuerda Itatí Cantolar a ‘María la del barrio’?

Itatí Cantoral confesó que, tras los rodajes, lloraba, pues consideraba que su interpretación era mala y que su personaje era “muy sobreactuado”, por lo que se sintió muy sorprendida al ver el éxito que generó el proyecto.

“Fue un madra... Yo llegaba a mi casa llorando y le decía a mi mamá: ‘Es que es súper sobreactuado, es que es súper fingido, es que ya no puedo más, es que de aquí ya no me van a volver a hablar para nunca nada. Es lo peor que cualquier actriz puede hacer porque ni siquiera me dejan actuarlo’. Para mí era muy raro”, manifestó.

Contó que su personaje fue tan querido por el público que, cuando “murió por primera vez”, la gente no quedó conforme, siendo esa la razón por la que ‘Soraya’ fue “resucitada” en la segunda parte de a novela.

Mira: Pareja de Alejandra Itatí Cantoral, sobrina de la actriz, ¡acusado de abandono y falta de pensión!