Victoria Künhe, pareja de Cristian Castro, opina sobre su madre Verónica Castro: ¿La quiere?

A días de haber anunciado su relación con el cantante Cristian Castro, Victoria Kühne dijo qué pensaba acerca de su suegra, la talentosa actriz y conductora Verónica Castro.

Aunque fue breve la respuesta que dio, se dejó ver si era de su agrado o no. ¿Sí la quiere o la rechaza? Acá te dejamos los detalles de lo que manifestó la empresaria.

Victoria Kühne opinó sobre su suegra Verónica Castro. / Foto: IG: victoriakuhne.

Puedes leer: ¿Indirecta para Pati Chapoy? Cazzu lanza mensaje a quienes la critican por su forma de vestir

¿Qué dijo Victoria Künhe sobre Verónica Castro, madre de Cristian Castro?

La prensa se encontró con Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, cuando llegó a la Escuela Superior de Música en Monterrey. En un breve diálogo le preguntaron su opinión sobre su suegra Verónica Castro y esto fue lo que respondió:

“Es alguien que admiro profundamente, la respeto, la quiero y, como les digo, Mis papás la conocen desde que yo era una bebé, es alguien que ha estado en la casa de mi familia y todo”. Victoria Künhe.

Al igual que sus palabras sobre Verónica Castro, que fueron breves, también dio algunas declaraciones sobre su pareja Cristian Castro.

“El mejor vocalista, no solo de Latinoamérica, sino del mundo entero; para mí no hay un mejor cantante en el mundo entero. Su habilidad vocal supera la de todos los artistas con los que yo he colaborado en mi carrera”. Victoria Künhe.

Victoria Kühne salió a hablar de su vínculo con Cristian y Verónica Castro y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas.



La cantante destacó especialmente a Cristian, asegurando que nunca escuchó una voz como la suya, generando repercusión entre los fans.



Sus palabras… pic.twitter.com/giif4YYrmu — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) April 30, 2026

Puedes leer: Daniela Parra reacciona al VIDEO filtrado del juicio de su papá, Héctor ‘N’, ¿ya no lo apoya?

¿Qué ha dicho Verónica Castro sobre su nueva nuera Victoria Künhe?

El domingo 26 de abril de 2026, Verónica Castro fue homenajeada en los Premios Aura, donde se le preguntó su opinión sobre su nuera Victoria Kühne, luego de que se viralizara una fotografía que confirmaba su relación con el cantante Cristian Castro.

Los medios de comunicación aprovecharon y, además de felicitarla, le preguntaron su opinión por la pareja de Cristian Castro.

"¡Ya tengo nueva! ¡Ya tengo nuera!”. Verónica Castro.

Castro se dejó mostrar emocionada por este nuevo romance de su hijo:

“Se llama Victoria. Está preciosa. Una pelirroja. Increíble, sí, muy linda, la verdad”. Verónica Castro.

Verónica Castro se mostró emocionada por tener nuera. / Foto: Redes sociales.

Ante esto, la primera actriz se mostró contenta por el momento romántico que estaba viviendo su hijo al lado de la empresario.

En los Premios Aura, Verónica Castro recibió el galardón de ‘Leyenda’ por su destacada trayectoria en la televisión, cine y teatro. Cabe mencionar que Eugenio Derbez fue quien le entregó el premio y le mencionó que la admira.

También puedes leer: Alexis Ayala se divorcia de Cinthia Aparicio tras tres años de matrimonio: “Ella tomó la decisión”

¿Quién es Victoria Künhe, pareja de Cristian Castro?

Victoria Kühne, pareja de Cristian Castro tiene actualmente 39 años de edad. Es empresaria, productora y compositora, originaria de Monterrey, Nuevo León.

Actualmente, es propietaria de Victoria Records. Cabe mencionar que esa empresa, la cual lleva su nombre sus padres fundaron cuando la ahora pareja del cantante tenía 11 años de edad.

Victoria Kühne tiene un estudio en Monterrey, el cual se destaca por ser uno de los más relevantes de Latinoamérica. También tiene un reconocimiento en la música y las producciones audiovisuales.