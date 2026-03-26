Cristian Castro está por graduarse de la prepa y, ¡ya piensa en la universidad! ¿Tarde?: “Mi madre me motivó”

El cantante Cristian Castro dejó inconclusos sus estudios de preparatoria cuando era muy joven para dedicarse por completo a su carrera musical, la cual despegó con fuerza en la década de los noventa. Sin embargo, años después decidió retomar esa meta personal y, entre 2024 y este 2026, concluirá la prepa en línea.

Hoy, el intérprete se muestra feliz de cerrar esta etapa a dos semanas de graduarse y, en entrevista con “Ventaneando”, compartió los planes académicos que tiene para su futuro, pues tiene claro que no solo desea seguir cantando, sino también cursar una carrera universitaria.

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Cristian Castro irá a la Universidad / Redes sociales

¿Qué dijo Cristian Castro sobre terminar la preparatoria?

Aunque Cristian Castro ha bromeado en varias ocasiones con que “no hace nada”, la realidad es distinta. El cantante aprovechó sus tiempos de descanso para retomar y concluir la preparatoria, una meta personal que tenía pendiente desde hace años.

A pocas semanas de terminar su bachillerato, se mostró muy contento y profundamente agradecido con sus profesores, quienes lo acompañaron durante este proceso académico, en el que ha presentado exámenes desde distintos lugares, entre giras y compromisos profesionales.

“Ahora voy a intentar hacer mi Universidad presencial, lo pienso lograr, ese ha sido mi sueño toda mi vida”, comentó Cristian Castro a “Ventaneando”.

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Cristian Castro habla de su vida personal, su sexualidad y su perspectiva sobre las relaciones sentimentales. / Redes sociales

¿Cómo fue que Verónica Castro motivó a Cristian Castro a retomar sus estudios?

El cantante Cristian Castro confesó en entrevista con “Ventaneando” que una de las principales motivaciones para terminar la preparatoria y continuar ahora con estudios universitarios fue el ejemplo de su madre, Verónica Castro.

“Principalmente mis amigos y mi madre me motivó, que sí se pudo recibir en la UNAM, me sentí motivado por ella. ¿Cómo es posible que una señora que estaba embarazada, con mucho trabajo y un nivel económico bastante bajo, estudiaba actuación, locución y, aparte de todo, se dio el tiempo para estudiar su carrera en una universidad que es de lo más alto que hay en el mundo?” Cristian Castro

La actriz estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde incluso se tituló con una tesis que presentó en 1979. Este logro ha sido una gran inspiración para el cantante, quien asegura que su madre no solo se preparó académicamente, sino también para construir su exitosa carrera artística, motivo por el cual la admira profundamente.

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Verónica Castro y Cristian Castro protagonizan emotivo encuentro en televisión / Instagram

¿Qué carrera quiere estudiar Cristian Castro en la universidad?

El cantante Cristian Castro aseguró que, tras concluir la preparatoria, le encantaría dar el siguiente paso e ingresar a la universidad, y esta vez hacerlo de manera presencial. También afirmó que su sueño es estudiar una carrera en la UNAM.

Aunque aún no tiene definida la carrera que estudiará, adelantó que le interesan áreas muy distintas entre sí:

“No me puedo decidir si será una carrera de servicio, como la docencia, o alguna otra como administración de empresas o contabilidad, pero la verdad es que docencia me gustaría mucho, siempre que veo un maestro se me hace la persona más valiosa”. Cristian Castro

A pesar de no tener clara su elección, el intérprete considera que la formación académica es fundamental, incluso a nivel personal. En ese sentido, compartió una reflexión sobre inestabilidad con sus parejas: “Ha sido parte de mi reflexión de por qué no podía triunfar con mis deseos de casarme, de formar una familia; en parte es porque no tengo mucho que ofrecer más que mis canciones”.

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