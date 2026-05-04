Mariela Sánchez publica extraño mensaje en redes a días de nueva relación amorosa de Cristian Castro: ¿Indirecta?

Mariela Sánchez, expareja de Cristian Castro, publicó un extraño mensaje en sus redes sociales, que podría sonar como una indirecta para el cantante, de quien hace una semana se dio a conocer que está estrenando nuevo romance.

Seguidores de Sánchez, así como del hijo de Verónica Castro, compartieron e hicieron viral las palabras de Mariela. ¿Pura coincidencia o sí fue indirecta? Acá te lo contamos.

Mariela Sánchez podría haberle mandado una indirecta a su expareja Cristian Castro. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue el extraño mensaje que publicó en sus redes sociales Mariela Sánchez, exnovia de Cristian Castro?

A través de sus redes sociales, Mariela Sánchez, exnovia de Critican Castro, publicó un extraño mensaje acompañado de varias fotografías donde se encuentra la expareja del cantante.

Todo esto sucede a unos días de que se anunciara que Cristian Castro estrenó romance, por lo que las palabras de Sánchez podrían sonar como una indirecta o simplemente el asunto no tiene nada que ver con el cantante.

“Sé quien eres y di lo que sientes, porque a los que les molesta no importa y a los que importa no les molesta”. Mariela Sánchez.m

Estas palabras dejaron confundidos a los internautas en redes sociales, por lo que no se sabe si se podría tratar de algún mensaje para Cristian Castro o fue una coincidencia.

Hasta el momento, Cristian Castro no se ha pronunciado por el mensaje que su expareja Mariela Sánchez escribió en sus redes sociales.

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¿Cómo anunció Cristian Castro que ya tenía novia?

Hace un par de semanas, el domingo 26 de abril, se viralizó una fotografía que confirmaba que Cristian Castro estrenaba romance con Victoria Kühne.

La nueva pareja del hijo de Verónica Castro fue la que compartió la fotografía donde se muestra que está abrazando al cantante, misma que comenzó a compartirse en redes sociales.

El pasado miércoles 29 de abril comenzó el rumor de que la pareja había terminado, pues en las redes sociales de Victoria ya no estaba la fotografía que confirmó su relación. La prensa le preguntó la razón y solamente mencionó que le gustaba mantener su vida privada, sin dar más detalles.

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¿Quién es la nueva pareja de Cristian Castro a qué se dedica?

La nueva pareja de Cristian Castro es Victoria Kühne. Tiene actualmente 39 años de edad. Es empresaria, productora y compositora, originaria de Monterrey, Nuevo León.

Es propietaria de Victoria Records. empresa la cual lleva su nombre y sus padres fundaron cuando la ahora pareja del cantante tenía tan solo 11 años de edad.

Victoria Kühne cuenta con un estudio en Monterrey, el cual se destaca por ser uno de los más relevantes de Latinoamérica. También tiene un reconocimiento en la música y las producciones audiovisuales.

Ella es Victoria Kühne, novia de Cristian Castro. / Foto: Instagram/victoriakuhne.

Recientemente, la empresaria dio su opinión sobre su suegra Verónica Castro cuando la prensa la increpó. Victoria Kühne dijo quererla mucho y tenerla mucho respeto, así como admiración:

“Es alguien que admiro profundamente, la respeto, la quiero y, como les digo, Mis papás la conocen desde que yo era una bebé, es alguien que ha estado en la casa de mi familia y todo”. Victoria Kühne.