Actriz y modelo, expareja de un famoso actor, ahora vive en la calle y entre la basura: ¡Luce irreconocible!

Ser una celebridad no garantiza tu estabilidad financiera y emocional, algo así le pasó al actor de Rosa Salvaje, Alejandro Landero, quien tuvo que vivir en la calle durante unos días, luego de un problema en el lugar donde vivía.

Del éxito absoluto, a vivir en la calle, esto le pasó a una famosa modelo de revistas, expareja de un reconocido actor de Hollywood, quien ahora recorre las calles con un carrito de supermercado, tras un evidente deterioro físico y emocional. Te mostramos cómo luce actualmente.

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¿Quién es la modelo y actriz de Hollywood que actualmente vive en la calle?

La historia de Loni Willson ha generado conmoción a nivel global, pues una recientes imágenes muestran a la modelo lejos de los foros y el glamour de Hollywood, viviendo actualmente en la calle.

Su caso ha cobrado relevancia no solo por el contraste entre su pasado y su presente, sino también por las denuncias de violencia, adicciones y problemas de salud mental que marcaron su vida tras su separación de Jeremy Jackson, recordado por su participación en la serie Baywatch.

Desde hace más de dos años, diversos reportes indican que vive en la calle. Imágenes difundidas en redes sociales la muestran caminando por Los Ángeles con ropa sucia, recogiendo objetos de la basura y, presuntamente, consumiendo sustancias

La transformación ha sido drástica y ha impactado a quienes recuerdan su etapa de fama.

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Loni Willison, antes y después / Redes sociales y canva

¿Por qué la modelo Loni Willson ahora vive en la calle?

Según relató la propia Lori Willson en algún momento, llegó a un punto en el que no pudo pagar su vivienda, lo que derivó en perder su hogar.

Uno de los factores clave en la caída de la exmodelo habría sido su relación con Jeremy Jackson, actor de Baywatch con quien estuvo casada durante dos años antes de divorciarse en 2014. En entrevista con el medio X17 Online, Willson aseguró que vivió episodios constantes de violencia doméstica durante su matrimonio.

Mi exmarido se va a casar. Al menos me divorcié. Lo planeó todo para hacerme esto. Loni Willison

Tras su divorcio, la vida de Loni Willson continuó en declive. La exmodelo ha sido vinculada con el consumo de alcohol y otras drogas, lo que habría acelerado su deterioro físico y mental.

Ahora, nuevas imágenes la muestran en el mismo camino, transportando su carrito de supermercado y con un claro deterioro físico. Internautas se han preocupado por ella y piden que se le ayude en esta difícil etapa.

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Qué caída tan brutal y desgarradora.

Loni Willison fue una diosa del fitness en los 2000: cuerpo esculpido, rostro perfecto, portadas de revistas y sueños de grandeza.

En 2012 se casó con Jeremy Jackson, la estrella de Baywatch. Parecía que lo tenía todo.

Cuatro años después, en… pic.twitter.com/g6srU87Isx — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 30, 2026

¿Quién es Loni Willison y cuál es su trayectoria?

Loni Willson es una exmodelo fitness y actriz estadounidense que alcanzó notoriedad en la industria del entretenimiento por su imagen y participación en revistas, así como por su relación con Jeremy Jackson, conocido por la popular serie Baywatch.

Durante su etapa profesional más activa, colaboró con diversas revistas enfocadas en el estilo de vida saludable, el culturismo y el entrenamiento físico, entre ellas Glam Fit, Flavour e Iron Man.

Además del modelaje, Willson incursionó en la actuación con participaciones en producciones de entretenimiento para adultos y contenidos independientes. Entre sus trabajos más conocidos se encuentran:



Chasey’s back ,

, We live yogether e

e In the VIP.

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