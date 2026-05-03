Actriz protagonista de la nueva película, “Mi querida señorita”, es “intersexual": ¿Qué significa?

La nueva adaptación de Mi querida señorita, filme que originalmente se estrenó en 1972, vuelve con todo, en esta ocasión debido a su protagonista, quien es una persona “intersexual”. Te contamos de qué se trata.

Ella fue la actriz que trabajo con Pedro Infante que terminó sola / Canva

¿Qué es la intersexualidad, condición de la protagonista de Mi querida señorita?

La intersexualidad es un término que se refiere a personas que nacen con características sexuales (como genitales, cromosomas o niveles hormonales) que no encajan completamente en las categorías tradicionales de masculino o femenino.

Según especialistas, estas variaciones se originan durante el desarrollo embrionario y pueden manifestarse de distintas formas. En algunos casos son visibles desde el nacimiento, mientras que en otros no se detectan sino hasta la pubertad o incluso la adultez.

Es importante subrayar que la intersexualidad no es una identidad de género ni una orientación sexual, sino una condición biológica.

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Intersexualidad / Portal: Psicología y mente

¿Quién es la actriz de la película Mi querida señorita, que es “intersexual”?

La trama de Mi querida señorita tiene como protagonista a la actriz Elisabeth Martínez, quien da vida a Adela Castro, una mujer que ha vivido bajo estrictas normas sociales sin cuestionar su identidad.

Su vida da un giro inesperado cuando, tras una consulta médica, descubre que posee características sexuales masculinas, algo que desconocía debido a su crianza.

En entrevista con Infobae, Elisabeth Martínez aseguró que llevar a cabo esta película fue un reto para ella, sobre todo por temas de “identidad”, algo que podría confundirla en el desarrollo de la misma:

Yo no sentía estar haciendo un homenaje a una película que ya existe. Mi mayor reto era enfrentarme al papel, estar todo el rato en cámara pero, sobre todo, como persona intersexual, era enfrentarme a las dudas de identidad del personaje, porque yo sí tengo muy claro lo que soy. Así que intentar hacerme pasar por hombre no fue fácil para mí. Elisabeth Martínez

La protagonista se enfrenta no solo a su propia confusión, sino también al peso de las expectativas sociales y culturales que han definido su vida hasta ese momento.

En el mismo encuentro, Elisabeth asegura que este tipo de películas no busca solo visibilizar la realidad que viven muchas personas, si no que en un sistema “rígido” sobre “hombres y mujeres”, también hay variaciones: “ es el reflejo de que hacer un sistema tan rígido con dos estructuras tan firmes no engloba a las personas que somos variadas, somos diversas ”, señaló.

Se ha reportado que a lo largo del mundo las personas desconocen el término “intersexualidad”, creyendo que se trata de una orientación o un asunto similar.

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Mi querida señorita, película de Netflix / Redes sociales

¿Quién es Elisabeth Martínez y en qué películas ha participado?

Para Elisabeth Martínez, su participación en esta película representa su debut como protagonista y, en general, su primer trabajo en la industria audiovisual.

Se espera que este trabajo le abra las puertas a otras oportunidades, ya que, uno de los objetivos de la película Mi querida señorita, es visibilizar ese porcentaje de la población que vive en dichas condiciones.

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