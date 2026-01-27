Muere exjugador de la NFL tras ser visto en situación de calle hace meses, ¿por qué investigan homicidio?

En el 2025 se confirmó la muerte de Bryan Braman, jugador de la NFL que ganó el Super Bowl, pero que una extraña enfermedad apagó su vida. La noticia fue dada a conocer por su equipo, las Águilas de Filadelfia.

El mundo del fútbol americano se vistió de luto recientemente, luego de que el pasado 21 de enero fuera hallado sin vida un exjugador de la NFL. La noticia ha impactado no solo a otros jugadores y excompañeros, si no también a fans y seguidores que lo habían visto en situación de calle desde hace algunos meses. ¿Cómo murió?

Bryan Braman, jugador de la ‘NFL’ y ganador del ‘Super Bowl’ / Redes sociales

¿Qué exjugador de la NFL fue hallado muerto recientemente?

Kevin Johnson, exliniero defensivo de la NFL y figura recordada por su paso por los Philadelphia Eagles, fue hallado sin vida el pasado 21 de enero en un campamento para personas sin hogar en el área de Willowbrook, al sur de Los Ángeles.

El hallazgo se produjo luego de que agentes acudieran al sitio tras un reporte de una persona inconsciente. Al llegar, confirmaron que se trataba de Johnson, quien residía en el campamento.

Amigos cercanos y personas que convivieron con Kevin Johnson en los últimos años señalaron que su vida personal se fue complicando progresivamente. De acuerdo con estos testimonios, el exjugador enfrentaba problemas de salud mental y dificultades económicas que, con el tiempo, lo llevaron a vivir en las calles de Los Ángeles.

Te puede interesar: Filtran audios y el último mensaje de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys que murió

Kevin Johnson, exjugador de la NFL, hallado sin vida / Redes sociales

¿De qué murió Kevin Johnson, exjugador de la NFL?

Según el informe preliminar del Los Angeles County Medical Examiner, la causa de muerte de Kevin Johnson fue clasificada como homicidio. Las autoridades forenses encontraron evidencias de traumatismo craneoencefálico contundente, así como múltiples heridas provocadas por arma blanca, lo que sugiere que el exjugador fue atacado de manera violenta, presuntamente en el mismo lugar donde vivía.

La Policía de Los Ángeles informó que la investigación continúa abierta y que se están recabando testimonios de personas que pudieran haber presenciado o tener información sobre los hechos. Hasta el momento, no se han reportado arrestos ni sospechosos identificados.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que ayude a esclarecer el crimen. El caso ha generado especial atención debido a la trayectoria pública de Johnson y a las circunstancias en las que fue encontrado.

Te puede interesar: Jugador de Dallas Cowboys muere a los 24 años: ¡se despidió de su familia!

Muerte del exjugador de la NFL, Kevin Johnson, investigada como homicidio / Redes sociales y canva

¿Cómo fue la carrera de Kevin Johnson en la NFL?

Kevin Johnson, nacido en 1970 en Los Ángeles, fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL de 1993 por los New England Patriots, aunque su etapa más destacada llegó con los Philadelphia Eagles, donde se desempeñó como liniero defensivo durante la década de 1990. Posteriormente también formó parte de los Oakland Raiders.

Con los Eagles, Johnson registró 43 tacleadas, incluidas siete capturas de mariscal de campo, y logró anotar un touchdown tras recuperar un balón suelto, consolidándose como un jugador sólido en la defensiva. Tras su paso por la NFL, continuó vinculado al deporte en la Arena Football League, jugando para equipos como los Orlando Predators y Los Angeles Avengers.

Luego de su retiro, se alejó de la vida pública y, con el paso de los años, su historia tomó un rumbo marcado por la adversidad.

Tal vez te interese: Jugador mexicano de la NFL es apuñalado y se encuentra hospitalizado de emergencia