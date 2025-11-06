Jugador de Dallas Cowboys muere a los 24 años: ¡se despidió de su familia!

El mundo del deporte está de luto tras la repentina muerte de Marshawn Kneeland, joven promesa de los Dallas Cowboys, quien perdió la vida a los 24 años en circunstancias devastadoras. El jugador, que apenas comenzaba su carrera en la NFL, habría atravesado una grave crisis emocional horas antes de su fallecimiento.

De acuerdo con el portal TMZ Sports, las autoridades de Texas difundieron el audio del despacho policial que muestra los últimos momentos del atleta. En la grabación, se revela que Kneeland se despidió de su familia, lo que encendió las alertas de su entorno y derivó en un operativo de emergencia para localizarlo.

Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys muere a los 24 años tras crisis emocional. / Redes sociales

¿Cómo murió Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys?

Según el reporte de la policía, Kneeland fue visto por última vez alrededor de las 10:39 p. m., cuando los agentes intentaron detenerlo por una infracción de tránsito. El deportista evadió el alto y comenzó una breve persecución.

Minutos más tarde, los oficiales encontraron su vehículo chocado sobre la autopista Dallas Parkway, pero el jugador no estaba en el lugar, según compartieron.

Tras una intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado cerca de la 1:30 de la madrugada, dentro de un baño portátil, con una aparente herida de bala autoinfligida. Las autoridades confirmaron su fallecimiento la mañana del jueves, dijeron en TMZ.

¿Qué reveló el audio policial sobre la muerte de Marshawn Kneeland?

El audio difundido por TMZ Sports muestra que, antes del suceso, la novia del jugador había alertado a los operadores de emergencia. La mujer reportó haber recibido un mensaje muy preocupante de Marshawn, en el que se despedía de ella y de su familia.

La novia explicó que el deportista estaba armado y que tenía antecedentes de problemas de salud mental. Incluso dijo a los agentes que él le había confesado que “terminaría con todo”. Poco después, la NFL se comunicó con la policía de Plano, ya que Kneeland también estaba enviando mensajes de despedida a sus seres queridos.

Pese a la rápida reacción de las autoridades, el intento por localizarlo a tiempo fue inútil,

Dallas Cowboys reaccionan a la muerte de Marshawn Kneeland, jugador de NFL

El equipo emitió un emotivo comunicado tras la confirmación de la noticia: “Es con profunda tristeza que los Dallas Cowboys comparten que Marshawn Kneeland perdió la vida esta mañana. Fue un compañero y miembro muy querido de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y con toda su familia.”

La NFL también expresó su pesar, asegurando que la pérdida del joven atleta “devasta a toda la comunidad del futbol americano”.

Por su parte, su agente Jonathan Perzley declaró:

“Estoy destrozado. Vi a Marshawn luchar desde que era un chico con sueños hasta convertirse en un profesional respetado. Puso el corazón en cada jugada y perder a alguien con su talento y bondad es un dolor indescriptible.”

¿Quién fue Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys?

Marshawn Kneeland nació el 17 de marzo de 2001 en Grand Rapids, Michigan. Se destacó como ala defensiva en la Western Michigan University, lo que le valió ser elegido en la segunda ronda del Draft de la NFL 2024 por los Dallas Cowboys.

Era hijo de Shawn y Wendy Kneeland, y tras el fallecimiento de su madre en febrero de 2024, solía portar un collar con sus cenizas como símbolo de amor y fortaleza.

Su último partido fue el 3 de noviembre de 2025, donde anotó su único touchdown profesional.

