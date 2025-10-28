Alejandro Landero, actor visto viviendo en la calle: Su ex lo defiende, su exsuegro ¡lo desenmascara! “Es fraude”

Recientemente, en redes sociales se volvió viral un video donde se mostraba al actor Alejandro Landero en una situación vulnerable, aparentemente en condición de calle, acompañado de sus 3 gatos y una perrita. En la grabación, Landero solicita apoyo económico para poder regresar a Puerto Vallarta, lo que ha generado diversas reacciones.

Alejandro Landero en la calle / Internet y Archivo TVNotas

¿Alejandro Landero cometió fraude? Esto dice su exsuegro

El primer actor Fernando Larrañaga, de 84 años, y padre de la actriz Patricia Larrañaga, exnovia de Landero, arremetió contra él y lo acusó de ser un estafador que engaña a la gente a través de las redes sociales.

“Al rato voy a hablar con la familia. Nadie me ha comunicado nada. Definitivamente se ve que esto es un fraude, porque no se ve que tenga una camisa sucia, una camita en el piso. Esto se está poniendo peligroso para una demanda o contrademanda. Hay pruebas de que está en buen estado y habla bien” Fernando Larrañaga

“Lo conozco desde hace 4 años. Lo único que sé es que ya se había acomodado y mi hija Patricia vive con uno de sus hijos. Vi las fotos y el video y le escribí. Me dijo que todo estaba bien y que había sido una equivocación. Como ya no quiso decirme más, yo no le insistí”, manifestó.

Fernando niega las acusaciones de que querían quedarse con el departamento en el que supuestamente vivían y de que Paty Larrañaga era quien mandaba a Alejandro a pedir dinero a la gente: “Mi hija Patricia tiene su sueldo. Trabaja en la compañía. Es la dueña. No creo que mi hija tuviera que mantener a Alejandro, ni él a ella. Se me hace que hay que tomar cartas en el asunto antes de que se vaya más allá de lo que se tiene que ir”, dijo.

Fernando Larrañaga “Nosotros somos intachables. No tenemos nada que ver. Alejandro se ha querido pasar de listo. Hay que ser poco hombre. Pienso que esto es una estafa. Sé que fueron pareja un tiempo. Definitivamente esto es una chicaneada de este c4br0n. Espero que no le haga daño a alguien”.

El actor ha señalado que la familia Larrañaga no tiene nada en su contra: “Nadie de nosotros lo ha echado a la calle. No sé si en algún momento tuvo problemas con su renta, si rentaba o no. Eso tendrían que preguntárselo a él. No es amigo mío. Fue compañero actor. Según él estuvo dentro del veto de Televisa. Yo tengo 53 años en la televisora y la realidad es que la familia Larrañaga no tiene nada que ver con 2 o 3 publicaciones en redes”.

Alejandro Landero / Internet y Archivo TVNotas

¿Cómo está Alejandro Landero actualmente?

El director teatral asegura que no tiene contacto con Alejandro Landero. “Le dejé unos recados de WhatsApp y me los contestó. Le dije: ‘No sé cuál sea tu situación, pero tú tienes a tu familia real en Puerto Vallarta’. Y dijo que ya tenía todo arreglado. Que era una situación de una noche. Lo que pasa es que pasó una señora, lo reconoció y de ahí se soltó todo esto”.

Como buen productor de teatro, quiere recomendar esta historia para que la incluyan otros en una telenovela: “Se me ocurre que voy a hablar con Giselle (González) de Televisa, mi productora favorita. Le voy a decir que tengo una historia para una telenovela que le va a encantar. La gente hoy en día puede ser muy malévola. Creo que Alejandro habrá dicho: ‘Esto no me funcionó’. Te soy honesto: No sé dónde ha estado viviendo. Todas las veces que he estado con mi hija Patricia ha sido donde está viviendo con uno de sus hijos”.

El productor considera que todo se ha tratado de una mentira por parte de Alejandro para sacar provecho: “Qué historia. Si tiene negocios allá, ¿por qué no ha ido? Lo que se está ganando es un buen pleito. Los Larrañaga no nos vamos a meter. Nos cuesta mucho ganar el prestigio. Lo que voy a hacer es consultar a mi abogado, porque ni mis amigos ni la ANDA me han preguntado sobre esto”.

“Yo voy a cumplir 84 años. He sido empresario de varios artistas y no hay nadie que pueda decir que la familia Larrañaga le quedó a deber esto o lo otro. Este cuate que busca dinero para llevarse un perro a Vallarta es de chiste malo. Algo barato”. Fernando Larrañaga

Fernando nos cuenta cómo es Alejandro: “Como actor no lo he conocido. En la ANDA tenemos varios chats y tengo entendido que les ha hablado a algunos amigos míos para pedir dinero. A mí no me lo ha pedido, pero si me explica para qué y tengo la posibilidad lo ayudo, pero no se ha atrevido a verme”.

Fernando Larrañaga “Yo le diría: ‘¿No que trabajabas? ¿No que te vestías bien? ¿No que tenías 5 animales?’. Inmediatamente, cuando salió la primera nota donde estaba supuestamente en situación de calle, en la foto lo vi bien vestido, muy limpio. Dije: ‘Está preparado’. Como no tengo contacto con él, no me preocupé. Yo creo que esto es una señora estafa. Voy a hablar con el jurídico de la Asociación Nacional de Actores, porque no vaya a estar estafando a compañeros. No es socio, porque no ha trabajado. Eso quiere decir que no ha cotizado”.

El también actor está sorprendido de la manera en que se ha manejado Alejandro, quien dice tener proyectos importantes en Puerto Vallarta. “Si vive en Vallarta, debe de tener amigos allá. ¿Cuánto tiempo tiene residiendo en México? Para llegar y dejarse fotografiar y tomar un video en la noche en un parque, está c4br0n”.

Finalmente, el primer actor le manda un mensaje a Landero. “No tientes al diablo, porque tantito peor te portes, peor te va a ir. No me he metido a investigar a fondo esto, pero qué raro que nuestro sindicato no ha ayudado a un actor en supuesta situación de calle. También tenemos la Casa del actor. Yo le diría que, si no sabe trabajar, si anda muerto de hambre y está viendo cómo joder a alguien, hablo con Jorge Ortiz de Pinedo y le pregunto si habría posibilidades de que lo recibieran en la Casa del actor y no según estar durmiendo en un parque y andar mal vestido”.

Patricia Larrañaga y su papá / Internet y Archivo TVNotas

¿Por qué Alejandro Landero está en la calle?

El pasado 19 de octubre se dio a conocer en videos de algunos vecinos de la colonia Condesa que el actor Alejandro Landero vivía en situación de calle.

Incluso en dichos videos se escucha que una vecina comentó: “El vecino actor Alejandro Landeros se quedó sin trabajo y se encuentra en situación de calle con sus 3 gatitos y su perrito, a los que no quiere abandonar”.

Los videos se hicieron virales debido a que se dijo que el actor tiene autismo y que solicitaba dinero para irse a Puerto Vallarta, pero no podía abandonar a sus gatitos y perrita, ya que los considera su familia.

El 20 de octubre, Alejandro aclaró la situación. Señaló que todo se salió de contexto, ya que no vive en situación de calle, sino que tuvo que salirse de su departamento por un problema legal.

Dijo que está recibiendo apoyo de su familia política y ya pronto va a regresar a Puerto Vallarta.



Alejandro Landero / Internet y Archivo TVNotas

¿Por qué se dice que Alejandro Landero y Patricia Larragaña cometieron fraude?

De acuerdo con la información del periodista Mich Rubalcava, tanto Alejandro como Paty Larrañaga habían solicitado algunas donaciones con supuestos engaños.

Además, comentó que el actor y Paty mantienen una relación: “Ellos son pareja. Llevan años siendo pareja. (...) Él no está pasando por una situación de calle, los acaban de sacar de un departamento. A Patricia, Alejandro y sus 2 hijas, que vivían con sus parejas”.

Según Rubalcava, Paty se adueñó del departamento donde vivían. “El departamento ella se lo apropió usando como pretexto que cuidaba a una ancianita que tenía el usufructo hasta su muerte”.

Rubalcava comentó que ellos no reportaron el deceso de la señora y supuestamente vendieronsus cosas. “Se muere la señora y no le reportan al dueño del departamento. Vendieron todas las cosas que había y así consiguieron dinero. (...) Cuando el dueño se enteró no los podía sacar”.

El exactor y su pareja con todo y familia fueron desalojados. Ella mandó a Alejandro a pedir dinero, pues ella es conocida. “Como todo mundo conoce a Paty, mandó a Alejandro a pedir ayuda”.

Rubalcava aseguró que algunos vecinos les dieron donativos económicos, pero ellos se lo gastan en restaurantes: “Lo usan para irse a comer a restaurantes, el dinero que ganan a diario. (...) Lo que no se sabe es dónde están viviendo, pero están viviendo de ‘a grapa’”

