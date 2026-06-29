Ex de Juan Gabriel exhibe a Verónica Castro: “Cristian Castro le confesó que su mamá lo tocaba indebidamente y por eso ¡la odia!”

La tirante relación entre Cristian y su mamá, Verónica Castro, está marcada desde la infancia del cantante, en la cual recibió tratos abusivos de parte de la actriz, afirma Carlos Alberto Calderón, quien fuera pareja sentimental de Juan Gabriel.

Calderón aclara que esta revelación se la hizo Cristian al ‘Divo de Juárez’ mediante una conversación en la que aprovechó para abordar situaciones familiares que lo marcaron profundamente.

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¿Por qué dicen que Juan Gabriel le decía “Perrónica” a Verónica Castro?

Revela que fue en 2003 cuando Juan Gabriel participó en el Teletón, en el entonces Estadio Azteca, y Vero condujo dicho evento:

“Yo estaba emocionado al verlos juntos. Recuerdo ese día, Juan Gabriel dijo: ‘Perrónica’. Pensé que así se llevaban. Frente a mí y otras personas dijo: ‘¿Saben por qué no quiero a Verónica?’”. Dijo que por la amistad que tenía con Cristian. Él en un momento de vulnerabilidad le había confesado cosas fuertes; que, supuestamente, Verónica Castro le hacía cosas a su hijo cuando era niño, como tocarlo indebidamente. Quiero aclarar que yo no lo afirmo, no soy juez. No me lo platicó Cristian, ni Verónica, sino Juan Gabriel”. Carlos Alberto Calderón

“Mencionó que, por eso, presuntamente, Cristian le tenía odio a su mamá. Todos nos quedamos en shock, anonadados. Después del Teletón ya no volvieron a tener contacto. Sé que este comentario es muy severo. Admiro y respeto a la señora Castro, pero lo dijo Juan Gabriel. Cristian y Verónica están vivos, a ellos se les puede cuestionar”, subraya.

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¿Cristian Castro agredió a Verónica Castro? El dolor que Juan Gabriel presuntamente conocía

Calderón asevera que esta situación tiene antecedentes en los medios. “No es la primera vez que se habla de la señora en esos temas, también se dijeron acercamientos o videollamadas con jóvenes menores. Lo sacó (el periodista) Jorge Carbajal y ella (Verónica) dijo que iba a demandar. Yo le puedo decir: ‘Señora, la admiro como mujer como artista, pero no sé si sea cierto’. O Juan Gabriel lo interpretó mal, pero él lo comentó, que Cristian le tenía odio”.

Desgraciadamente, ni la mediación que el ídolo quiso tener entre Cristian y su madre llegó a buen puerto.

“Juan Gabriel quiso conciliar a Cristian con su mamá. Tiempo después, se supo que Cristian la había golpeado, no sé si el enojo… los golpes… fue por ese dolor, ira que tenía Cristian hacia la señora”. Carlos Alberto Calderón

¿Qué había entre Juan Gabriel y Cristian Castro?

El entrevistado aprovechó para aclarar una leyenda negra alrededor de Juan Gabriel, sobre que, supuestamente, le gustaban los menores de edad, y que por ello le interesaba un acercamiento con Cristian Castro.

“No le gustaban menores de edad. Tenía cierto dolor. Él fue violentado por un sacerdote y por otras personas, así como cuando estuvo en la cárcel. Quizá tenía rencor u odio por este tipo de personas. Hay una situación, un tema de esa índole”. Carlos Alberto Calderón

“Hubo una separación. Se dijo que porque él quería andar con Cristian. ¡Eso fue mentira! Me tocó ver a Cristian con el ‘Divo de Juárez’ en Estados Unidos. Ambos se admiraban, tenían una gran amistad. Juan Gabriel lo conocía desde pequeño. Aquí hubo dos problemas con Verónica Castro”, relata.

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¿Por qué se dejaron de hablar Juan Gabriel y Verónica Castro?

Justo las diferencias se acrecentaron en 2003, cuando Verónica Castro, según el entrevistado, sostenía un romance con Ana Gabriel.

“Verónica andaba con Ana Gabriel. Hubo situaciones que molestaron a Juan Gabriel. Ana y Juanga tenían una gira que no se terminó y ‘El Divo’ le dijo a su entonces mánager, Ralph Hausser, que no quería trabajar con Ana. Juan Gabriel le dejó de hablar a Verónica porque andaba con Ana Gabriel y por la otra situación (ya mencionada) más fuerte”.

Por esas situaciones, resalta Carlos Alberto Calderón, la relación entre ‘La Vero’ y ‘El Divo’ se fracturó para siempre. “Juan Gabriel tenía resentimiento, coraje y odio hacia Verónica. Él decía: ‘Yo no tuve la fortuna de tener una madre, mi madre me rechazó, y luego, imagínense que me hubiera pasado eso (refiriéndose al tema de Cristian)’. Juan Gabriel dijo que él ¡se hubiera matado! Verónica no asistió ni al funeral de ‘El Divo’. Ella sabía que Juan Gabriel no la soportaba por esas dos cosas… Juan Gabriel no se lo perdonó. Hace poco, Vero y su hijo tuvieron problemas. Me llega a la mente por qué las exmujeres de Cristian no permiten que la señora se acerque a sus nietos, quizá saben esa situación”.

¿Verónica Castro hace brujería o santería?

A decir del entrevistado, pese a que Verónica Castro es afecta a la santería, él le hace una petición a la actriz: “Señora, quiero pedirle que no me vaya a hacer brujería. Tiene fama de hacer cosas como de África, de santería, de ‘Macumba’. Su canción no era por chistosa, sino porque le han gustado ese tipo de cosas. Juan Gabriel decía que Verónica era la más bruja de todas, que pertenecía al Palo Mayombe (religión afroamericana que venera a ancestros y rinde culto a los espíritus). Se ha dicho de Yolanda (Andrade), que pudo haberle hecho brujería. Yo vi a Yolanda plena y normal… y vean cómo se ha venido a deteriorar. Me voy a proteger. De Jorge Carbajal se dijo que le hizo algo y también tuvo deterioro físico. Yo por eso Cruz, cruz que se vaya Verónica y que venga Jesús”.

Juan Gabriel, añade el entrevistado, creía en la brujería, al igual que su amiga Isela Vega, con quien se hacía limpias: “Ella vivió en la casa de Estados Unidos con Juan Gabriel, editaba sus videos. Su amistad fue de 25 años. Se hacían limpias espirituales. Tenía un libro donde leía el futuro. Juan Gabriel era creyente a diferentes religiones y hasta sectas, de la santa muerte, del satanismo…”.

Verónica Castro es afecta a la santería “Tengo una foto donde él está con una túnica negra, le gustaban las cosas oscuras. Tenía respeto a la Virgen de Guadalupe. Le gustaba el budismo. Isela lo limpiaba con un tipo anafre con carbón y la casa con hierbas. Él quería aprender, ya sabía cosas de santería. Hay una historia, gente muy cercana dijo que cuando Juan Gabriel era joven, se desapareció una tarde, se fue a la cueva del diablo y ahí hizo un pacto con el demonio”

¿Por qué no se hablan Cristian Castro y su mamá, Verónica Castro?

1991 : Alejamiento familiar en la juventud. A los 17 años, Cristian se fue de su casa. Reveló más tarde que fue debido a que sentía asfixia y no soportaba el ambiente familiar, lo que marcó el inicio de un distanciamiento.



: Alejamiento familiar en la juventud. A los 17 años, lo que marcó el inicio de un distanciamiento. 2000: Fractura familiar por su matrimonio. Por la disputa legal en su matrimonio con Valeria Liberman , se generó una grave fractura familiar y Verónica pasó años sin ver ni convivir con sus nietos , los hijos de Cristian.



Por la , se generó una y Verónica pasó años , los hijos de Cristian. 2008 : Yolanda Andrade revela que Cristian había golpeado a su madre. rumor de que Cristian la había golpeado por cuestiones de sus matrimonios.



: por cuestiones de sus matrimonios. 2024: Se filtraron audios de su distanciamiento. Evidenciaron que Verónica le exigía conocer su ubicación en tiempo real las 24 horas del día . Cristian le mandó decir que llevaban años sin reunirse .



Evidenciaron que Verónica le . Cristian le mandó decir que . 2025 : Cristian admitió que tuvo un episodio violento con su mamá. jalones y empujones .



: . 2026: Nuevo distanciamiento. Surgió debido a un fugaz romance entre Cristian y la productora Victoria Kühne.

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